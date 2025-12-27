المصرية للإتصالات يتعادل أمام الأهلي بكأس مصر

أحرز مصطفي فوزي هدف تعادل المصرية للاتصالات في شباك النادي الأهلي في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الخامسة من مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس مصر، على استاد السلام.

ونجح مصطفى فوزي في احراز هدف التعادل في الدقيقة 81





احرز عمر كمال هدف تقدم الأهلي في شباك المصرية للاتصالات في الدقيقة41 بعد كرة عرضية من طاهر محمد طاهر منجهة اليسار قابلها عمر كمال بتسديدة من لمسة واحدة سكنت أسفل يمين المرمى.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد وياسين مرعي وأشرف داري ومحمد شكري.

خط الوسط: احمد نبيل كوكا وأحمد رضا ومحمد عبدالله وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف ونيتس جراديشار.