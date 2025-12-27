استعدى لرمضان عشان ترتاحي .. طريقة تخزين الشيش طاووق في الفريزر | جاهز على الشوي

يعد الشيش طاووق من أشهر الوجبات الشهية والمغذية التى يمكن تقديمها في العزومات المختلفة ومائدة شهر رمضان فهى تجمع بين الشكل الجذاب والقيمة الغذائية العالية والمذاق الطيب.

نعرض لكم طريقة تخزين الشيش طاووق لشهر رمضان من خلال خطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير الشيش

نص كيلو دجاج شيش أوراق مكعبات متوسطة

عيدان خشب شيش طاووق

فلفل ألوان مكعبات

بصل مكعبات

للتتبيلة:

زيت زيتون

ملح

فلفل أسود

لبن رايب

بهرات فراخ

ملعقة صلصة

طريقة تخزين شيش طاووق بالتتبيلة

ضعي جميع مكونات التتبيلة في بولة كبيرة واخلطيها جيدا ثم ضعي عليها الدجاج.

رصي الشيش في أسياخ الشيش طاووق مع مكعبات الفلفل الألوان والبصل وضعيها في اكياس الثلاجة محكمة الغلق ثم خزنيها في الفريزر لحين الاستخدام.