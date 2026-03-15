قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قانون البناء الموحد.. اشتراطات سلامة إلزامية لحماية المباني والسكان

محمد الشعراوي

مع تزايد الاهتمام بسلامة المباني وتقليل مخاطر الحوادث والحرائق، وضع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 مجموعة من الضوابط الفنية التي يجب الالتزام بها عند تصميم وتنفيذ المباني، بهدف حماية الأرواح والممتلكات وضمان بيئة سكنية آمنة.

وينص القانون على عدد من الاشتراطات الأساسية التي يجب أن يلتزم بها طالب الترخيص، سواء في مرحلة التصميم أو التنفيذ، مع تحديد عقوبات واضحة في حال مخالفة هذه الضوابط.

أكدت المادة (49) على ضرورة تطبيق جميع اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وفقًا للكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ، بالإضافة إلى الالتزام بالقواعد الواردة في اللائحة التنفيذية.

ويهدف هذا النص إلى ضمان توفير وسائل الأمان الأساسية داخل المباني، مثل أنظمة الإنذار المبكر، ومخارج الطوارئ، ووسائل الإطفاء، لتقليل حجم الخسائر حال وقوع أي حريق.

تحديد عدد المصاعد بما يتناسب مع المبنى

ألزمت المادة (50) طالب الترخيص بتوفير العدد الكافي من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد وحداته وطبيعة استخدامه، سواء كان سكنيًا أو إداريًا أو تجاريا.

ويجب أن تتوافق المصاعد مع المواصفات الفنية المنصوص عليها في الكود المصري، ويتم تركيبها عبر شركات متخصصة ومسجلة لدى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لضمان جودة التنفيذ وسلامة المستخدمين.

عقوبات صارمة للمخالفين

حدد القانون عقوبات واضحة لمخالفة المادتين (49) و(50)، حيث تصل إلى الحبس أو الغرامة المالية التي تتراوح بين 20 و50 ألف جنيه، مع إلزام المخالف بتصحيح الأعمال على نفقته الخاصة لإعادة المبنى إلى الحالة القانونية.

تتضاعف العقوبات إذا نتج عن المخالفة وقوع إصابات أو وفيات، حيث تصل عقوبة الحبس إلى سنة واحدة على الأقل وحتى عشر سنوات، مع فرض الغرامة المالية المقررة في القانون، وذلك لضمان الالتزام الصارم بكافة اشتراطات السلامة وحماية أرواح السكان.

مخاطر الحوادث والحرائق قانون البناء الموحد الاشتراطات الأساسية تأمين المبنى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد