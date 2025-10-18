وزير الإسكان يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة العاشر من رمضان

تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين" بمدينة العاشر من رمضان، لمتابعة الأعمال التي تم وجارٍ تنفيذها بمناطق الوحدات وموقف مشروعات الخدمات، يرافقه مسئولو وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة.

وشملت جولة وزير الإسكان تفقد أعمال تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية بحي النرجس 1 و 2 المرحلتين الخامسة والسادسة، حيث تضم المرحلة الخامسة 298 عمارة بإجمالي 7152 وحدة سكنية، بمساحة 90 مترًا للوحدة، كما تضم المرحلة السادسة 240 عمارة بها 5760 وحدة سكنية كاملة المرافق، بنفس المساحة.

وصعد الوزير إحدى العمارات بالمشروع للاطمئنان على تنفيذ الأعمال وفق المواصفات المطلوبة، وتفقد إحدى الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من التشطيبات الداخلية بها لمتابعة جودة التشطيبات وضمان تسليم الوحدات للمستحقين بأعلى مستوى.

كما تابع وزير الإسكان مشروعات الخدمات بموقعي المشروع والتي تشمل: مدرستين وحضانتين وسوقين تجاريتين ومركزين طبيين.

وخلال الجولة، أكد وزير الإسكان، أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير الإنشائية المحددة للوحدات، وضرورة الاهتمام بصيانة المسطحات الخضراء وتنسيق الموقع، ومتابعة الاعمال المتبقية على الأرض.