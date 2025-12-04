سفير مصر في المغرب يحضر عرض فيلم "الست" بمهرجان مراكش السينمائي

حضر السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير مصر في المغرب، أمس الأربعاء، العرض العالمي الأول لفيلم "الست" بمهرجان مراكش الدولي للفيلم في دورته الثانية والعشرين، بحضور بطله النجمة منى زكي، والمخرج مروان حامد، والسيناريست أحمد مراد، حيث يتناول الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ولاقى عرضه إستحسان جمهور المهرجان.

وقال السفير أحمد نهاد عبداللطيف سفير مصر في الرباط، إن فن السينما يسهم إسهاماً كبيرا في تعزيز العلاقات الثقافية بين مصر والمغرب، مشيرا إلى أن للأفلام المصرية وللفنانين المصريين مكانة خاصة لدى الشعب المغربي.



وأكد السفير أن عرض فيلم 'الست' الذي يتناول سيرة أم كلثوم في مهرجان مراكش والترحيب الكبير به، إضافة إلى تكريم الفنان الكبير حسين فهمي في حفل افتتاح المهرجان، والاحتفاء بالفنانة يسرا يعكس الاحتفاء المغربي بالسينما المصرية، ويجسد التواصل المستمر والتقدير المتبادل بين أوساط السينما في كل من مصر والمغرب.



يذكر أن فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويشارك في بطولته العديد من النجوم مثل كريم عبدالعزيز وآسر ياسين وعمرو سعد ومحمد فراج وسيد رجب ونيللي كريم وأحمد داوود وأحمد خالد صالح، بالإضافة إلى ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد حلمي وأمينة خليل وأحمد أمين وأمير المصري، وسيبدأ عرضه تجاريا في مصر والدول العربية يوم 10 ديسمبر الجاري.