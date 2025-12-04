قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التوتر مستمر.. مادورو يكشف عن تفاصيل المحادثة الأخيرة مع ترامب
هل يُعقل اتهام طفل 12 عامًا بتعاطي منشطات؟.. والد يوسف يكشف مفاجأة
بقناع أبيض.. محمد صلاح يخطف الأنظار على مقاعد بدلاء ليفربول
حاسس أني فايق.. أحمد حسن يكشف ما قاله محمد شريف لحلمي طولان
إصابة 5 جنود إسرائيليين.. هجوم غير مسبوق من أنفاق رفح يربك قوات الاحتلال
مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة
لأول مرة منذ عقود.. اجتماع سياسي بين لبنان وإسرائيل بضغوط أمريكية
عودة المياه تدريجياً بعد إصلاح كسر خط المياه أمام مستشفى أم المصريين
برشلونة لم يطلبه.. وليد صلاح الدين يكشف موقف الأهلي من رحيل حمزة عبدالكريم
6 لاعبين تنتهي عقودهم.. وليد صلاح الدين يكشف موقف ديانج من التجديد للأهلي
المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة
بسبب محادثات على سيجنال.. البنتاجون يتهم وزير الدفاع بتعريض القوات للخطر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حاسس أني فايق.. أحمد حسن يكشف ما قاله محمد شريف لحلمي طولان

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

كشف أحمد حسن، مدير منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب 2025، تفاصيل ما دار قبل تنفيذ ركلة الجزاء الثانية خلال مواجهة الكويت. 

وأوضح أن عمرو السولية لم يكن يرغب في تسديد الركلة الثانية، بل كان ينتظر قرار الجهاز الفني، حيث تم تحديد ترتيب أول ثلاثة مسددين: عمرو السولية، ثم محمد النني، ثم محمد مجدي “أفشة”.

وأضاف حسن في تصريحات عبر أون سبورت:أنه تمت مناقشة إمكانية إسناد الركلة لمروان حمدي، قبل أن ينقل عصام الحضري  مدرب الحراس للاعبين قرار حلمي طولان بتكليف مروان بالتسديد. إلا أن أحمد حسن أكد للحضري أن القرار النهائي هو تنفيذ أفشة للركلة بعدما أمسك بالكرة واستعد للتسديد، لينتهي الجدل عند هذا الحد. 

تفاصيل مشادة محمد شريف مع حلمي طولان

تطرق أحمد حسن لما حدث بعد استبدال اللاعب محمد شريف، حيث قال الأخير للمدير الفني حلمي طولان: “أنا حاسس إني كنت فايق”. وأشار حسن إلى أن شريف تقدم بالاعتذار بعد المباراة مباشرة، مؤكدًا أن طولان يتعامل مع اللاعبين بروح الأب، ولا يسمح بأي خلافات داخل الفريق. 

ملف ضم اللاعب قطة

أبدى أحمد حسن دهشته من الانتقادات الموجهة للجهاز الفني بشأن عدم ضم اللاعب قطة، موضحًا أن نادي بيراميدز رفض التفريط في لاعبيه خلال الفترة الحالية، وهو السبب الوحيد وراء عدم انضمامه للقائمة. 

تقييم أداء المنتخب أمام الكويت

أكد حسن أن كل المنتخبات المشاركة تحظى باحترام كبير، مستشهدًا بفوز سوريا على تونس، وانتصار فلسطين على قطر، وتعادل السودان مع الجزائر. كما شدد على قوة منتخب الكويت، مشيرًا إلى أن المنتخب المصري كان قادرًا على تسجيل هدفين في الشوط الأول، لكن إضاعة الفرص كلفت الفريق استقبال أهداف.

وأوضح أن الأداء كان جيدًا بشكل عام، وأن ما ينقص المنتخب هو استغلال الفرص، قائلاً: “لو سجلنا هدف أو اثنين لكان الوضع مختلفًا تمامًا”.

اختتم أحمد حسن تصريحاته برسالة للجماهير المصرية:

“ادعموا اللاعبين والمنتخب، حتى لو كنتم لا تحبون الحضري أو أحمد حسن، فالمهم هو مصلحة مصر.


 

