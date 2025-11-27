كأس العرب .. مواعيد مباريات منتخب مصر الثاني

يخوض منتخب مصر الثاني بداية مشواره في كأس العرب 2025 بمواجهة منتخب الكويت يوم 2 ديسمبر على ملعب لوسيل في تمام الساعة 4:30 مساءً.

وجاءت مواعيد مباريات مصر كالتالي:

يواجه منتخب مصر امام الكويت يوم 2 ديسمبر على ملعب لوسيل الساعة 4:30 مساءً.

وفي الجولة الثانية يواجه منتخب مصر نظيره الإمارات يوم 6 ديسمبر على ملعب لوسيل الساعة 8:30 مساءً.

وفي الجولة الثالثة يواجه منتخب مصر نظيره الأردن يوم 9 ديسمبر على ملعب البيت الساعة 4:30 مساءً.

قائمة منتخب مصر الثانى في كاس العرب



حراسة المرمى: علي لطفي – محمد عواد – محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد هاني – كريم العراقي - هادي رياض – محمود حمدي “الونش” – ياسين مرعي – رجب نبيل - يحيى زكريا – كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي “أفشة” – إسلام عيسى – محمد مسعد – مصطفى سعد ميسي – ميدو جابر.

خط الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – أحمد عاطف.