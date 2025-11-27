قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتر بـ 91 ألف جنيه .. بيع 9 محال بأسيوط الجديدة بقيمة 18مليون جنيه
الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
استجابة لـ صدى البلد.. نائب محافظ سوهاج يبحث شكاوي أهالي الجزيرة المستجدة
وزير البترول يبحث مع كابيتال دريلينج التوسع في استثمارات التعدين
وزير البترول يبحث مع بل بوتر العالمية أليات تمويل مشروعات التعدين
نشرة المرأة والمنوعات | سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟
أخبار التكنولوجيا| بميزة عزل الضوضاء.. إليك أفضل سماعة لاسلكية وأول هاتف اقتصادي لشركة Nothing
القومي للطفولة والأمومة يشيد بتصريحات الرئيس ويعلن حزمة إجراءات لتعزيز حماية الأطفال
لخريجي الصيدلة.. اعرف المستندات المطلوبة للقيد بالنقابة
خناقة بالأسلحة البيضاء والشماريخ بسبب معاكسة فتاة ببولاق الدكرور
من وسيلة داخل القرى إلى أزمة في المدن.. كيف يؤثر التوك توك على المرور؟ | فيديو
بالقانون الجديد.. ما شرط تنفيذ العقوبة الصادرة بحق الزوجين؟
رياضة

كأس العرب .. مواعيد مباريات منتخب مصر الثاني

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

يخوض منتخب مصر الثاني بداية مشواره في كأس العرب 2025 بمواجهة منتخب الكويت يوم 2 ديسمبر على ملعب لوسيل في تمام الساعة 4:30 مساءً.

وجاءت مواعيد مباريات مصر كالتالي:

يواجه منتخب مصر امام الكويت  يوم 2 ديسمبر على ملعب لوسيل الساعة 4:30 مساءً.

وفي الجولة الثانية يواجه منتخب مصر نظيره الإمارات يوم 6 ديسمبر على ملعب لوسيل الساعة 8:30 مساءً.

وفي الجولة الثالثة يواجه منتخب مصر نظيره الأردن  يوم 9 ديسمبر على ملعب البيت الساعة 4:30 مساءً.

قائمة منتخب مصر الثانى في كاس العرب


حراسة المرمى: علي لطفي – محمد عواد – محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد هاني – كريم العراقي - هادي رياض – محمود حمدي “الونش” – ياسين مرعي – رجب نبيل - يحيى زكريا – كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي “أفشة” – إسلام عيسى –  محمد مسعد – مصطفى سعد ميسي – ميدو جابر.

خط الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – أحمد عاطف.

الكويت قطر كاس العرب منتخب مصر

