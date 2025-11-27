قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القومي للطفولة والأمومة يشيد بتصريحات الرئيس ويعلن حزمة إجراءات لتعزيز حماية الأطفال
لخريجي الصيدلة.. اعرف المستندات المطلوبة للقيد بالنقابة
خناقة بالأسلحة البيضاء والشماريخ بسبب معاكسة فتاة ببولاق الدكرور
من وسيلة داخل القرى إلى أزمة في المدن.. كيف يؤثر التوك توك على المرور؟ | فيديو
بالقانون الجديد.. ما شرط تنفيذ العقوبة الصادرة بحق الزوجين؟
تعزيزات عسكرية للجيش السوداني في شمال كردفان.. آخر التطورات
مايان السيد: كنت أمر بحالة توهان قبل موافقتي على فيلم ولنا في الخيال حب
خلال حملة بنقادة.. تموين قنا يضبط 97 عبوة زبادى منتهية الصلاحية
الاتحاد الأفريقي يدين الانقلاب العسكري في غينيا بيساو ويطالب بالإفراج عن الرئيس إمبالو
تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم 27-11-2025.. تفاصيل
السياحة تعلن شرطا جديدا لتنظيم رحلات عمرة شعبان ورمضان.. ما هو؟
تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 27-11-2025.. تفاصيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

كأس العرب وأمم إفريقيا.. 10 تصريحات نارية لـ أبوريدة بـ عمومية اتحاد الكرة

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
يسري غازي

سلط المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة الضوء على مسيرة المنتخبات الوطنية خلال الاستعداد للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا وكأس العرب بقطر 2025.

قال هاني أبوريدة: بتمنّى كل التوفيق لمنتخب مصر اللي رايح كأس الأمم في المغرب الشهر الجاي، وكمان المنتخب التاني اللي داخل على كأس العرب، ولازم يبذلوا أقصى مجهود علشان يسعدوا الجمهور المصري.

تابع ابوريدة: احنا ماشيين بشكل كويس في مشروع اكتشاف المواهب، وعندنا 27 منطقة في الاتحاد شغّالين من خلال ممثلين الاتحاد فيها، وعندنا أفكار كتير لتطوير المنظومة الكروية ونتمنى إنها تتنفّذ بالطريقة الصح.

أضاف أبوريدة: حجم الصرف على المنتخب تضاعف بطريقة كبيرة، وبندفع فلوس كتير جداً على التدريبات والمعسكرات والمباريات، وعلشان كده بنخلّص الجزء الخاص بالمنتخب في مركز المنتخبات. وده مش منطقي إن منتخب مصر يدفع مقابل استخدام ملاعب الدولة، وأنا اتكلمت مع وزير الرياضة في الموضوع ده.

واصل أبوريدة: تأجيل كأس الأمم من يونيو لديسمبر بسبب كأس العالم السبب الرئيسي في تلاحمها مع كأس العرب، وفي ناس قالت مانشاركش، لكن إحنا رفضنا وقررنا نشارك بفريق تاني تحت قيادة حلمي طولان. 

وأكمل أبوريدة: والمنتخب واجه صعوبات كبيرة في ضم لاعبين بسبب ارتباط أنديتهم، وأبرزهم بيراميدز اللي كان عنده 7 أو 8 لاعيبة في المنتخب.

وأتم أبوريدة: بتمنى التوفيق لمنتخب مصر اللي رايح كأس العرب، وأنا قابلت الفريق امبارح وشوفت قدّ إيه عندهم عزيمة وتصميم يقدموا مستوى يليق بالكرة المصرية.

وقال أبوريدة أيضا: من البداية حاولنا نوفّر كل عوامل النجاح للمنتخبات، خصوصاً منتخب 17 سنة لأن المرحلة دي محتاجة اهتمام كبير بعد ما الفيفا قررت إن كأس العالم للناشئين يبقى سنوي.

وأردف أبوريدة: الاتحاد عمل التطوير المطلوب في الجزء التنظيمي علشان يواكب المستجدات الجديدة، وكمان في الإدارة الفنية للاتحاد.

وأسهب أبوريدة: اشتغلنا على تطوير منظومة المدربين والرخص بالتنسيق مع الاتحاد الدولي والأفريقي علشان المدربين يعرفوا يديروا ماتشاتهم مع الأندية والمنتخبات من غير المشاكل اللي كنا بنشوفها زمان

واختتم أبوريدة حديثه قائلا: اتعاقدنا مع رئيس لجنة حكّام على أعلى مستوى ومن المصنّفين في الاتحاد الدولي، وده قلّل شكاوى الأندية، والناس كلها لاحظت التطور الواضح في التحكيم من أول الموسم.
 

وكان المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري وأعضاء مجلس الإدارة والدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي، في استقبال أعضاء الجمعية العمومية قبل بدء أعمال الاجتماع، حيث سارت الإجراءات والترتيبات بكل سلاسة ويسر في ظل إشادة من الجميع.

واكتمل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري لكرة القدم المقرر اليوم (الخميس) بتوافد مندوبي الأندية في ساعة مبكرة صباح اليوم على مقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر وتسجيلهم في كشوف الحضور.

المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري وأعضاء مجلس الإدارة والدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي، كانوا في استقبال أعضاء الجمعية العمومية قبل بدء أعمال الاجتماع، حيث سارت الإجراءات والترتيبات بكل سلاسة ويسر في ظل إشادة من الجميع.

وأرسل مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، إخطارا إلى الأندية الممثلة فى عمومية الجبلاية، إلى جانب جدول الأعمال للاطلاع عليه.
 

ويضم جدول أعمال الاجتماع العادي عدة بنود، أبرزها:

الموافقة على جدول الأعمال.

كلمة الرئيس.

تعيين الأعضاء لفحص محاضر الاجتماع.

تعيين لجنة فرز الأصوات.

الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق بتاريخ 10-12-2024.

تقرير الأنشطة.

تقديم الميزانية العمومية الموحدة وقائمة الأرباح والخسائر.

الموافقة على القوائم المالية.

الموافقة على الميزانيات ولوائح المصروفات والبدلات، ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

انتخابات أعضاء اللجان المستقلة (الاستئناف – الانضباط – لجنة التراخيص).

كما يعقد اليوم الخميس على هامش الاجتماع جلسة خاصة لاعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي للاتحاد، تماشيًا مع أحكام قانون الرياضة الجديد.

ويتضمن الإخطار أيضا الذى أرسله اتحاد الكرة إلى الأندية ممثلي الجمعية العمومية، تعديلات على بعض بنود لائحة النظام الأساسى.
 

وجاءت أبرز تعديلات لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة على النحو التالي:
1- السماح بالترشح لعضوية مجلس الإدارة لمن لم يقض 3 دورات متتالية بالمنصب.

2- تغيير مسمى المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ليصبح الأمين العام.

3- تقدم ثلثي أعضاء الجمعية العمومية بطلب لعقد اجتماع طارئ بدلا من 25%.

