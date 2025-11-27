اليوم.. انعقاد عمومية اتحاد الكرة لمناقشة تعديلات اللائحة

تجري اليوم، الخميس، فعاليات الانعقاد العادي للجمعية العمومية لـ اتحاد الكرة، بمدينة السادس من أكتوبر، في الحادية عشرة صباحا.

وأرسل مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، إخطارا إلي الأندية الممثلة فى عمومية الجبلاية، إلى جانب جدول الأعمال للاطلاع عليه.

ويتضمن الإخطار، الذى أرسله اتحاد الكرة إلى الأندية ممثلي الجمعية العمومية، تعديلات على بعض بنود لائحة النظام الأساسى.

وجاءت أبرز تعديلات لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة على النحو التالي:

1- السماح بالترشح لعضوية مجلس الإدارة لمن لم يقض 3 دورات متتالية بالمنصب.

2- تغيير مسمى المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ليصبح الأمين العام.

3- تقدم ثلثي أعضاء الجمعية العمومية بطلب لعقد اجتماع طارئ بدلا من 25%.

وكشفت ميزانية اتحاد الكرة المصري عن وجود ديون ضد اتحاد الكرة تتجاوز المليار جنيه لعدة جهات حكومية بخلاف بعض الجهات الخاصة الأخرى.

ووفقًا للميزانية التي يعرضها اتحاد الكرة على الجمعية العمومية، هناك 159 مليون جنيه ديونا لصالح الضرائب المصرية.

كما أن هناك ديونا بقيمة 564 مليون جنيه تحت مسمى تنمية الموارد المالية للدولة، و12 مليون جنيه ديونا لصالح المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.