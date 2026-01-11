قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابطة الأندية تؤجل مباراة الأهلي وطلائع الجيش بعد تأهل منتخب مصر لنصف نهائي أمم أفريقيا
وزير الأوقاف يوجّه بصرف مكافأة 10 آلاف جنيه لعامِلَي مسجد
فاز على ريال مدريد 3-2.. برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني للمرة 15 في تاريخه
هل الدعاء وحده يكفي لإصلاح الابن الظالم؟.. أمين الإفتاء يجيب
البنك المركزي يعلن قبول استثمارات بـ 196,73 مليار جنيه
مصطفى بكري يحسم جدل الترشح على منصب وكيل مجلس النواب
سامح شكري: الانضمام لمجلس النواب مسؤولية وطنية وخبرتي الدبلوماسية في خدمة الوطن
رسالة عاجلة من إيران لـ مجلس الأمن ضد أمريكا .. ما مضمونها؟
الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين مجانا عبر موقع النيابة العامة
متحدث الوزراء: اقتصادية قناة السويس جاذبة للاستثمار وتحظى بدعم حكومي
برشلونة يضرب ريال مدريد بالهدف الثالث في كأس السوبر الإسباني
مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اجتياز دورة ريادة الأعمال لطلاب المركز الجامعي للتطوير المهني بدمياط

جامعه دمياط
جامعه دمياط
زينب الزغبي


سلّم الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط،اليوم ، شهادات اجتياز دورة ريادة الأعمال للطلاب المشاركين، والتي نظمها المركز الجامعي للتطوير المهني، وذلك في ختام فعاليات الدورة التي امتدت على مدار خمسة أيام حافلة بالتعلم المكثف والتطبيق العملي.

وهدفت الدورة إلى تنمية مهارات التفكير الريادي لدى الطلاب، من خلال التركيز على منهجيات البحث المنهجي عن مشكلات العملاء الحقيقية وتحليلها بصورة علمية، بما يسهم في تحويل هذه المشكلات إلى فرص واعدة قابلة للتحول إلى مشروعات ناشئة (Startups) قائمة على أفكار مبتكرة وغير تقليدية.

كما تضمنت الدورة تدريبًا عمليًا على تصميم وبناء نموذج أولي (Prototype) وتطويره تدريجيًا وفق احتياجات السوق، وصولًا إلى منتج ملائم وقابل للتطبيق يحقق قيمة حقيقية للعملاء ويواكب متطلبات السوق.

وأتاحت هذه التجربة التعليمية للطلاب فرصة الدمج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما أسهم في تعزيز قدراتهم على الابتكار والعمل الجماعي والتفكير التحليلي، ودعم جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل وريادة الأعمال.

وأكد رئيس الجامعة، خلال تسليم الشهادات، أن جامعة دمياط تولي اهتمامًا بالغًا ببناء قدرات طلابها وتأهيلهم بمهارات القرن الحادي والعشرين، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يقوم به المركز الجامعي للتطوير المهني في إعداد كوادر قادرة على المنافسة وابتكار حلول ريادية تسهم في خدمة المجتمع ودفع عجلة التنمية.

دمياط جامعه دمياط طلاب حمدان ربيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

سعر الذهب

تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

اجازة 25 يناير2026

موعد إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيلها؟

ترشيحاتنا

لامين يمال

الدردير يثير الجدل بمقارنة لامين يامال بـ شيكابالا

خالد عبد الفتاح

الاتحاد السكندري يحصل على خدمات خالد عبد الفتاح

بلعمري

يصل القاهرة بعد نهاية أمم أفريقيا.. المغربي يوسف بالعمري أهلاوي

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فيديو

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد