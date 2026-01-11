اجتياز دورة ريادة الأعمال لطلاب المركز الجامعي للتطوير المهني بدمياط



سلّم الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط،اليوم ، شهادات اجتياز دورة ريادة الأعمال للطلاب المشاركين، والتي نظمها المركز الجامعي للتطوير المهني، وذلك في ختام فعاليات الدورة التي امتدت على مدار خمسة أيام حافلة بالتعلم المكثف والتطبيق العملي.

وهدفت الدورة إلى تنمية مهارات التفكير الريادي لدى الطلاب، من خلال التركيز على منهجيات البحث المنهجي عن مشكلات العملاء الحقيقية وتحليلها بصورة علمية، بما يسهم في تحويل هذه المشكلات إلى فرص واعدة قابلة للتحول إلى مشروعات ناشئة (Startups) قائمة على أفكار مبتكرة وغير تقليدية.

كما تضمنت الدورة تدريبًا عمليًا على تصميم وبناء نموذج أولي (Prototype) وتطويره تدريجيًا وفق احتياجات السوق، وصولًا إلى منتج ملائم وقابل للتطبيق يحقق قيمة حقيقية للعملاء ويواكب متطلبات السوق.

وأتاحت هذه التجربة التعليمية للطلاب فرصة الدمج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما أسهم في تعزيز قدراتهم على الابتكار والعمل الجماعي والتفكير التحليلي، ودعم جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل وريادة الأعمال.

وأكد رئيس الجامعة، خلال تسليم الشهادات، أن جامعة دمياط تولي اهتمامًا بالغًا ببناء قدرات طلابها وتأهيلهم بمهارات القرن الحادي والعشرين، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يقوم به المركز الجامعي للتطوير المهني في إعداد كوادر قادرة على المنافسة وابتكار حلول ريادية تسهم في خدمة المجتمع ودفع عجلة التنمية.