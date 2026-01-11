تعرف على مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بقريتى تفتيش ثان وكفر سعد البلد



أجرى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، ترافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، جولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقريتى تفتيش ثان وكفر سعدالبلد، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية للافتتاح الرئاسي للمرحلة الأولى ، والوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز على أرض الواقع وخطط التشغيل لتلك الخدمات .

واستهل " محافظ دمياط " الجولة التى جاءت مسئولى كافة الإجراءات المعنية و مسئولى الجهتين المُنفذة " جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط " و الاستشارية " دار الهندسة " و مسئولى وحدة حياة كريمة، بمتابعة الموقف الخاص بمشروع تبطين ترعة كفر سليمان بطول 7.500 كم ، كما تفقد كذلك الموقف والسوق الحضارى بقرية تفتيش ثان وبحث آلية تشغيلهما وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وبذات القرية ، تفقد مجمعى الخدمات الحكومية والزراعية والبيطرية وتابع سير العمل بها ، وخلال متابعته للعمل بالمجمع الزراعى ، شدد " الدكتورأيمن الشهابى " على التنسيق فورًا مع الجمعيات الزراعية لوقف صرف الاسمدة للأراضي الزراعية التى تم تبويرها و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المخالفات .

وتفقد " محافظ دمياط " وحدة طب الأسرة بالمحمدية ، التى تم انشاؤها حديثاً ضمن مشروعات المبادرة، وناقش خلال الزيارة كافة الملاحظات ، ووجه فورًا بتلافيها، كما وجه ببدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرش وتجهيز وتشغيل الوحدة.



وفى سياق متصل تفقد " محافظ دمياط " مركز الشباب بالقرية ، حيث تفقد المبنى الادارى وقاعات الأنشطة، والملعب، وناقش آليات تعظيم الاستفادة من موارد المركز ، وشملت الجولة أيضًا تفقد " المحافظ " لمشروع توسعات محطة معالجة المحمدية بطاقة 4000 م3 / يوم لخدمة قرى الابراهيمية القبلية والبحرية والعباسية ، وبحث آليات استكمال المشروع وخطة التشغيل ودخول الخدمة .

وأجرى " محافظ دمياط " زيارة إلى منطقة «سكن كريم» ، حيث تفقد العمارات وناقش آليات وضع حلول مناسبة لبيارات ومطابق الصرف بما يتواكب مع مناسيب الطريق والعمارات ، واختتم زيارته للقرية بمتابعة الحالة العامة للطرق التى تم رصفها وخطة لرد الشىء لأصله تمهيدًا للتنفيذ.

وفى محطة أخرى بجولة اليوم تفقد "محافظ دمياط "عددًا من المشروعات بقرية كفر سعد البلد، شملت السوق والموقف الحضارى ، ونقطتى الإسعاف والاطفاء .



كما تفقد مركز الشباب بالقرية الذى شهد إطلاق الكابتن ابراهيم حمدتو عليه ، وشدد خلال جولته بالمركز على تلافى جميع الملاحظات ، وتفقد ايضاً مجمع الخدمات الحكومية، وتابع آلية العمل به، و استمع إلى مطالب المواطنين حيث شدد على التيسير على المواطنين .

واختتم " محافظ دمياط " الجولة بتفقد محطة معالجة كفر سعد البلد بعد نهو أعمال تطويرها واستلامها من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحى و دخولها الخدمة ، حيث تصل طاقتها التصميمية 4000م3 / يوم ، لخدمة قرى كفر شحاتة ودار السلام، والنواصرية والبدراوى .

وأكد ""المحافظ خلال الجولة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والانتهاء من كافة الملاحظات الفنية، بما يضمن جاهزية المشروعات لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين، وتحقيق أهداف مبادرة «حياة كريمة» في تحسين جودة الحياة بالقرى.