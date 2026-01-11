سند لدعم أبناء مؤسسات التضامن الاجتماعي مبادرة جديدة بجامعة دمياط

عقد الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، اجتماعًا موسعًا مع المسؤولين عن تنفيذ مبادرة «سند»، التي تستعد الجامعة لإطلاقها لدعم أبناء المؤسسات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة دمياط، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور المتولي مصطفى سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق وضع اللمسات النهائية لإطلاق المبادرة، التي تهدف إلى تقديم حزمة متكاملة من أوجه الرعاية التعليمية والتربوية والنفسية والاجتماعية لأبناء مؤسسات الرعاية، خلال الفترة من يناير 2026 وحتى مايو 2026، بما يسهم في دعمهم وتمكينهم ودمجهم الإيجابي في المجتمع، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في مختلف المجالات.

وشهد الاجتماع مناقشة الأهداف الاستراتيجية للمبادرة، ومحاور العمل الرئيسية، والأنشطة المزمع تنفيذها، فضلًا عن استعراض الخطة الزمنية وآليات المتابعة والتقييم، بما يضمن جاهزية المبادرة للانطلاق بكفاءة وفاعلية، وتحقيق أعلى معدلات التنسيق والتكامل بين مختلف قطاعات الجامعة والجهات الشريكة.

وفي هذا السياق، أكد الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يُعد أحد الركائز الأساسية في أداء الجامعة رسالتها تجاه المجتمع، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى من خلال مبادرة «سند» إلى ترجمة دورها الأكاديمي والعلمي إلى برامج عملية تُحدث أثرًا مباشرًا في حياة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن المبادرة تمثل نموذجًا للتكامل بين الوظائف التعليمية والبحثية والمجتمعية للجامعة، وتسهم في بناء قدرات أبناء مؤسسات الرعاية وتأهيلهم ليكونوا عناصر فاعلة وقادرة على المشاركة في مسيرة التنمية.