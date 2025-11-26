بيان رسمي من اتحاد الكرة ردا على انتقادات البنا وهلهل بشأن كوارث التحكيم

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا للرد على الشكاوى الأخيرة التي تقدم بها الحكمان محمود البنا وسامي هلهل عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي انتقدت منظومة التحكيم.

أكد بيان اتحاد الكرة أنه تابع الشكاوى وقرر إحالتها إلى لجنة الحكام الرئيسية، برئاسة الخبير الدولي أوسكار رويز، لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للوائح.



وطالب مجلس إدارة اتحاد الكرة من لجنة الحكام بالإعلان عن معايير وضوابط خاصة لاختيار القائمة الدولية للحكام، لضمان "الشفافية ووضخ دماء جديدة" بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وواصل اتحاد الكرة أن الاستعانة بخبرات تحكيمية أجنبية جاءت استجابة لـ "طلب الأندية المشاركة في الدوري الممتاز، وبعد شكاوى متكررة"، وذلك بهدف، دعم منظومة التحكيم، و رفع كفاءة إدارة المباريات، تعزيز مبدأ الشفافية.

وشدد الاتحاد على أن الخبير الدولي أوسكار رويز سيعمل على تنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل تحديث برامج الإعداد الفني والبدني، والدفع بعناصر شابة وواعدة، لضمان مستقبل أفضل للتحكيم المصري.

وكان الثنائي محمود البنا وسامي هلهل قد أصدرا اليوم بيانات شهدت العديد من الاتهامات لمنظومة التحكيم المصري