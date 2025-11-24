3 بنود.. ملامح تعديلات اللائحة بالجمعية العمومية لاتحاد الكرة

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد لحضور الانعقاد العادي للجمعية المقرر اقامته بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر في الحادية عشر صباح الخميس الموافق يوم 27 نوفمبر الحالي.

وأرسل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة إخطارا إلي الأندية الممثلة فى عمومية الجبلاية إلي جانب جدول الأعمال للإطلاع عليه والذي يتضمن تعديلات على بعض بنود لائحة النظام الأساسى.



وجاءت أبرز تعديلات لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة علي النحو التالي:

1- السماح بالترشح لعضوية مجلس الإدارة لمن لم يقضي 3 دورات متتالية بالمنصب.

2- تغيير مسمي المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ليصبح الأمين العام.

3- تقدم ثلثي أعضاء الجمعية العمومية بطلب لعقد إجتماع طارئ بدلا من 25%.

خارطة طريق في اتحاد الكرة

عقد مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة اجتماعا انبثق منه عديد القرارات النارية لإعادة الإنضباط والإلتزام داخل المنظومة الرياضية.



كما تضمن الإجتماع طرح خارطة طريق للنهوض بالشباب والناشئين يتم عرضها على وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لإعتمادها في قادم الأيام.

فيما جدد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة دعمه لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن ونظيره منتخب المحليين الذي يقوده فنيا حلمي طولان قبل المشاركة فى بطولة أمم إفريقيا بالمغرب وكأس العرب .

ووافق مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة على إعادة تشكيل لجان الاتحاد عقب انعقاد الجمعية العمومية، وبما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.