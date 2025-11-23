8 مراكز فنية.. اتحاد الكرة يطرح خارطة طريق للشباب والناشئين

وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، على اعتماد خطة المشروع القومي للموهوبين والناشئين والشباب 2026–2036.

واعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة، خطة المشروع القومي للموهوبين والناشئين والشباب، اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية لاكتشاف ورعاية المواهب من خلال استراتيجية وطنية لتطوير منتخبات الناشئين والشباب وصولا لمشاركات المنتخب الأول والأوليمبي حتى كأس العالم 2034 والدورة الأوليمبية 2036.

وتتضمن خطة المشروع القومي، التي اعتمدها مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، إعداد 8 مراكز فنية للتدريب والتطوير على مستوى قطاعات الجمهورية، وتوفير التمويل اللازم لضمان تحقيق أهداف المشروع على مدار عشر سنوات.

كما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة أيضا رفع الخطة كاملة إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لطلب اعتمادها رسميًا.



دعم المنتخبات الوطنية

أكد مجلس إدارة اتحاد الكرة تقديم الدعم الكامل للمنتخب الوطني الأول، بقيادة حسام حسن، والمنتخب المشارك في بطولة كأس العرب الذي يقوده حلمي طولان.

وشدد مجلس إدارة اتحاد الكرة، خلال اجتماعه الأخير، على توفير كل المتطلبات اللازمة للأجهزة الفنية واللاعبين استعدادًا للبطولات المقبلة.

كما وافق المجلس على إقامة معسكر منتخب كأس العرب بمركز المنتخبات الوطنية قبل السفر لخوض البطولة.

كانت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة أصدرت عقوبات قاسية بشأن بطولة كأس مصر ومسابقات الناشئين وعدد من الموضوعات.

واطلع مجلس إدارة اتحاد الكرة على مذكرة لجنة المسابقات الخاصة بإنهاء بطولة كأس مصر التى تتضمن دراسة الإجراءات اللازمة للانتهاء من المسابقة، بما يتيح بدء فترة القيد المحلي عقب نهاية الموسم، وقبل المشاركة في كأس العالم.

واتخذت لجنة المسابقات قرارات انضباطية بشأن تجاوزات فى مسابقات الناشئين والشباب في ضوء التقارير الواردة بشأن مخالفات جسيمة تهدد سلامة اللاعبين والحكام والجمهور.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة اتخاذ قرارات حاسمة، تتضمن شطب بعض عناصر اللعبة ومنعهم من ممارسة أى نشاط يتعلق بكرة القدم وفق ما يلي:

1- شطب هشام جودة أحمد، المدير الإداري لفريق الشرقية، مواليد 2011 لتعديه على المساعد الأول لحكم المباراة.

2- شطب عبد الرحمن أحمد شعبان، مدرب نادي نجمة سيناء مواليد 2007، لتعديه بالضرب على اللاعبين وتهجمه على حكم المباراة.

3- شطب كريم أشرف محمود، مدرب نادي بلدية المحلة مواليد 2009، لتعديه بالضرب على حكم المباراة وتحريضه على الانسحاب، ما أدى إلى عدم استكمال المباراة.

4- شطب كيرلس حليم متى، إداري نادى ناصر الفكرية لاقتحامه أرض الملعب والتعدي على حكم المباراة.

وأكد مجلس إدارة اتحاد الكرة أنه سيتخذ جميع العقوبات الانضباطية اللازمة لمواجهة أي تجاوزات، بما يضمن سلامة اللاعبين والحكام والجماهير وأن على لجان المسابقات بفروع الاتحاد العرض على لجنة المسابقات الرئيسية بأى تجاوزات فور حدوثها.