وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إعلامي: غربلة فنية في اتحاد الكرة خلال الأشهر الثلاثة القادمة

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط، عن تغييرات في اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة .

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه على فيسبوك: "غربلة "فنية" في اتحاد الكرة خلال الأشهر الثلاثة القادمة ستبدأ خلال الساعات القليلة القادمة بـ"الـدور" والتغييرات كلها ستكون من المحليين للأجانب".

من جانب آخر، أوضح الاتحاد المصري لكرة القدم لجماهير الكرة المصرية الخطوات الرسمية المعتمدة لشراء تذاكر مباريات بطولة كأس العالم FIFA 2026، بعد إجراء قرعة البطولة يوم 5 ديسمبر المقبل، وتحديد مباريات المنتخب الوطني المصري.

وقال الاتحاد إنه يتم شراء التذاكر عبر بوابة التذاكر الرسمية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

 جاء ذلك وفق ما أكده الدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد، الذي حدد خطوات العملية على النحو التالي:

أولاً – إنشاء حساب على منصة تذاكر فيفا

يشترط الاتحاد الدولي لكرة القدم إنشاء حساب شخصي على منصة تذاكر فيفا (FIFA Ticketing Account) قبل التقديم على التذاكر، حيث لن يُسمح بتقديم الطلب أو استلام التذاكر دون وجود حساب مفعل.

ثانيًا – فترة التقديم

يفتح باب التقديم للحصول على التذاكر خلال الفترة من 11 ديسمبر 2025 وحتى 13 يناير 2026، وذلك حصريًا عبر بوابة التذاكر الرسمية لفيفا.

ثالثًا – السحب العشوائي لتخصيص التذاكر لجماهير مصر

بعد انتهاء فترة التقديم، ستقوم فيفا بإجراء سحب عشوائي (Random Selection Draw) على التذاكر المخصصة لجماهير مصر ضمن حصة Egypt PMA Supporters’ Allocation، وذلك خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026.

رابعًا – مرحلة السداد

عقب إعلان نتائج السحب، يبدأ سداد قيمة التذاكر مباشرة خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026، ويعد السداد شرطًا إلزاميًا لتأكيد الحجز.

خامسًا – استلام التذاكر

سيتم إرسال جميع التذاكر المقبولة للجماهير في صورة رقمية عبر البريد الإلكتروني، باستخدام رمز QR Code معتمد للدخول إلى الملاعب.

سادسًا – إعادة بيع التذاكر

وأوضح دكتور مصطفى عزام أنه تقدّم رسميًا إلى فيفا بطلب تفعيل خدمة إعادة بيع التذاكر (Resale) للجماهير غير القادرة على الحضور، وذلك حصريًا عبر منصة فيفا حتى يمكن استعادة قيمة التذاكر لم يتمكن من السفر أو الحضور.

سابعًا – الحد الأقصى المسموح به للشراء (وفق لوائح فيفا) 4 تذاكر لكل مباراة، و40 تذكرة كحد أقصى للبطولة بالكامل لكل أسرة.

أحمد عبد الباسط اتحاد الكرة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

دولة التلاوة

مواعيد عرض برنامج دولة التلاوة .. أسماء القنوات وقيمة الجوائز

ارشيفية

إقبال كثيف وانتظام لافت .. مظاهر سير العملية الانتخابية للمصريين في الأردن

دانيال البنا، المحلل الاقتصادي

محلل اقتصادي: تناقض بيانات الوظائف والبطالة يربك الأسواق الأميركية ويقلّص توقعات خفض الفائدة

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

