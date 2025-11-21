إعلامي: غربلة فنية في اتحاد الكرة خلال الأشهر الثلاثة القادمة

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط، عن تغييرات في اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة .

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه على فيسبوك: "غربلة "فنية" في اتحاد الكرة خلال الأشهر الثلاثة القادمة ستبدأ خلال الساعات القليلة القادمة بـ"الـدور" والتغييرات كلها ستكون من المحليين للأجانب".

من جانب آخر، أوضح الاتحاد المصري لكرة القدم لجماهير الكرة المصرية الخطوات الرسمية المعتمدة لشراء تذاكر مباريات بطولة كأس العالم FIFA 2026، بعد إجراء قرعة البطولة يوم 5 ديسمبر المقبل، وتحديد مباريات المنتخب الوطني المصري.

وقال الاتحاد إنه يتم شراء التذاكر عبر بوابة التذاكر الرسمية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

جاء ذلك وفق ما أكده الدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد، الذي حدد خطوات العملية على النحو التالي:

أولاً – إنشاء حساب على منصة تذاكر فيفا

يشترط الاتحاد الدولي لكرة القدم إنشاء حساب شخصي على منصة تذاكر فيفا (FIFA Ticketing Account) قبل التقديم على التذاكر، حيث لن يُسمح بتقديم الطلب أو استلام التذاكر دون وجود حساب مفعل.

ثانيًا – فترة التقديم

يفتح باب التقديم للحصول على التذاكر خلال الفترة من 11 ديسمبر 2025 وحتى 13 يناير 2026، وذلك حصريًا عبر بوابة التذاكر الرسمية لفيفا.

ثالثًا – السحب العشوائي لتخصيص التذاكر لجماهير مصر

بعد انتهاء فترة التقديم، ستقوم فيفا بإجراء سحب عشوائي (Random Selection Draw) على التذاكر المخصصة لجماهير مصر ضمن حصة Egypt PMA Supporters’ Allocation، وذلك خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026.

رابعًا – مرحلة السداد

عقب إعلان نتائج السحب، يبدأ سداد قيمة التذاكر مباشرة خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026، ويعد السداد شرطًا إلزاميًا لتأكيد الحجز.

خامسًا – استلام التذاكر

سيتم إرسال جميع التذاكر المقبولة للجماهير في صورة رقمية عبر البريد الإلكتروني، باستخدام رمز QR Code معتمد للدخول إلى الملاعب.

سادسًا – إعادة بيع التذاكر

وأوضح دكتور مصطفى عزام أنه تقدّم رسميًا إلى فيفا بطلب تفعيل خدمة إعادة بيع التذاكر (Resale) للجماهير غير القادرة على الحضور، وذلك حصريًا عبر منصة فيفا حتى يمكن استعادة قيمة التذاكر لم يتمكن من السفر أو الحضور.

سابعًا – الحد الأقصى المسموح به للشراء (وفق لوائح فيفا) 4 تذاكر لكل مباراة، و40 تذكرة كحد أقصى للبطولة بالكامل لكل أسرة.