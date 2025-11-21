مدحت عبد الهادي: القيادة الفنية لمنتخب مصر تتطلب ضبط النفس والرصانة

وجه مدحت عبد الهادي، لاعب الزمالك السابق، عدة رسائل إلى الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بسبب تصريحاته الأخيرة، مؤكدًا على أهمية الهدوء وقبول النقد الفني.

وقال عبد الهادي خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2: "الناس أو البهوات أو المجموعة اللي هي بتتكلم وبتنتقد هي نفس المجموعة اللي قالوا أن حضرتك تأهلت لنهائيات كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية بدون هزيمة".

وأضاف: "الكابتن حسام حسن لم يوفق في بعض تصريحاته التي أدلى بها، والجميع يدعمه ويسانده، ولكن هناك نقد فني بسبب التشكيل والأداء وهذا أمر طبيعي".

وأكمل عبد الهادي: "أتمنى من الكابتن حسام حسن أن يقبل النقد، ولازم التصريحات تكون للاعبين في المقام الأول قبل ما يتم توجيهها للإعلام والجماهير".

وأكد لاعب الزمالك السابق أن القيادة الفنية لمنتخب مصر تتطلب قدرة على ضبط النفس والرصانة في التعامل مع وسائل الإعلام والجماهير، خاصة في الفترات التي تتسم بالضغط قبل البطولات الكبرى.