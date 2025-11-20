محمد بركات: حالة تربص بحسام حسن .. وتصريح 2 محترفين وربع لن يحدث أزمة في المنتخب

تحدث محمد بركات نجم الأهلي السابق، عن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا أن الجهاز الفني يواجه بعض الضغوطات بسبب الأداء غير المتوقع في اللقاء.

وقال بركات خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2: "أرى أن حسام حسن كان يتعرض لبعض الضغوطات بعد مواجهة أوزبكستان وخاصة وأن الأداء لم يكون متوقع ولم يكون الأفضل".

حالة تربص

وأضاف: "خلينا نتفق أن في حالة تربص بالكابتن حسام حسن، ولكن لابد أن يتسم حسام حسن ببعض الهدوء في تصريحاته".

دورة ودية

وأكمل: "المنتخب خاض دورة ودية مع منتخبات مختلفة عن المنتخبات التي واجهها المنتخب من قبل، ومن حق الجهاز الفني يجرب أكثر من طريقة وله كل الحرية".

بطولة أمم إفريقيا

وتابع: "المنتخب يستعد لبطولة كأس الأمم والتجارب أمر عادي، وسيخوض المنتخب لقاء ودي أمام نيجيريا وسيكون احتكاك قوي قبل البطولة".

واختتم: "أعتقد أن تصريح '2 محترفين وربع' لن يحدث أزمة في المنتخب، وأتمنى أن يتسم الكابتن حسام حسن بالهدوء في تصريحاته".