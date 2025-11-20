مالهاش قيمة.. مدحت شلبي يرد على تصريحات حسام حسن

وجه الإعلامي مدحت شلبي، رسالة إلى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بعد تصريحاته الأخيرة.

وقال مدحت شلبي، في تصريحات تلفزيونية: “أنا مش موافق على تصريحات حسام حسن خالص، منتخب نيجيريا اللي فشل في التأهل لكأس العالم كان بيلعب أمام الكونغو بتسعة لاعبين محترفين في أكبر أندية أوروبا ورغم من ذلك خسر”.

وتابع: “القصة مش في عدد محترفين، القصة في الانتقاء والتكتيك والتدريب، لا يعبر مستوى المنتخب عن عدد المحترفين ونيجيريا خير مثال لذلك، مينفعش نقول عندنا 2 محترفين وربع، مالهاش قيمة، خلينا نحافظ على قيمة لاعبينا”.