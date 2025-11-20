قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز تكليف شخص بمهام موظف آخر مقابل أجر؟.. الإفتاء تحدد حكم الشرع
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
فنزويلا تحشد أسلحة ثقيلة على ساحل الكاريبي .. وتعلن استعدادها لحرب طويلة
بدء توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي
المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة
واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد ونظام قرعة الملحق العالمي بـ كأس العالم والقنوات الناقلة

المحلق العالمي لـ كأس العالم
المحلق العالمي لـ كأس العالم
يسري غازي

تجري اليوم الخميس مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في مدينة زيورخ السويسرية قرعة الملحق العالمي لكأس العالم 2026 لتحديد مواجهات نصف النهائي والمسار المؤدي إلى مونديال 2026.ومن المقرر أن تقام مباريات الملحق العالمي لـ بطولة كاس العالم 2026 المزمع إقامتها فى أمريكا وكندا والمكسيك خلال شهر مارس المقبل بالمكسيك.

نظام الملحق العالمي 

المنتخبان المتأهلان إلى نهائي الملحق العالمي:

العراق

الكونغو الديمقراطية

المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي الملحق العالمي بـ كأس العالم:

بوليفيا

كاليدونيا الجديدة

جامايكا 

سورينام

وازداد عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 المقرر غقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك لتصبح 48 فريقًا بدلًا من 32 فريقًا، ومعها تغير نظام الملحق العالمي وبات بمشاركة 6 منتخبات للمرة الأولى في التاريخ، ليتأهل منتخبان بدلًا من منتخب وحيد نهائيات المونديال.

موعد قرعة المحلق العالمي بـ كأس العالم 


ومن المقرر أن تنطلق مراسم القرعة في تمام الساعة الثانية مساء بتوقيت القاهرة على أن يليها مراسم قرعة الملحق الأوروبي.

القنوات الناقلة لقرعة الملحق العالمي لكأس العالم 2026

من المقرر أن تنقل مراسم قرعة الملحق العالمي لكأس العالم 2026 مجانًا عبر قناة بي إن سبورتس، والتي خصصت قناة beIN Sports NEWS HD المفتوحة.

وسيكون البث المباشر للقرعة متاحًا بصورة مجانية عبر حسابات بي إن سبورتس على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر منصة FIFA +.

نظام الملحق العالمي لكأس العالم 2026


سيشهد الملحق العالمي لـ كأس العالم 2026 مشاركة 6 منتخبات للمرة الأولى في التاريخ، ويُقام بنظام خروج المغلوب على دورين.

سيتم إعفاء المنتخبين الأعلى تصنيفًا عالميًا من الدور الأول، وينتقلان مباشرةً إلى مباراة الدور الثاني وهي مباراة التأهل.

نظام تصفيات كأس العالم 2026

الدور الأول تلعب فيه الفرق الأربعة المتبقية (من المصنفين الأدنى) مباراتي نصف نهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، ويتأهل الفائزان لمواجهة المنتخبان الآخران في النهائي، ليتأهل في النهاية منتخبان إلى كأس العالم 2026.

ملحق كأس العالم المونديال مونديال 2026 منتخب العراق منتخب الكونغو الديمقراطية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | روبوت بحجم حبة رمل يوصل الدواء داخل جسمك.. ما هي الآثار الصحية لمشاهدة التليفزيون؟

التلفزيون

في اليوم العالمي للتلفاز.. ما هي الآثار الصحية لمشاهدة التليفزيون؟

ياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز

بالصور

بدء توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد