العاصفة غوريتي تضرب المملكة المتحدة برياح قوية وثلوج.. فيديو

ضربت العاصفة "غورتي" أجزاءً من أوروبا، متسببة في انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف، فيما أصدرت فرنسا وبريطانيا تحذيرات دعتا خلالها السكان إلى البقاء في منازلهم.

الثلوج تغطي المدن

وأوضح تقرير أذاعته فضائية يورونيوز، أن الثلوج غطت مدينة برمنغهام في منطقة ويست ميدلاندز مع ضرب العاصفة غوريتي للمملكة المتحدة، فيما يتوقع خبراء الأرصاد تساقط ثلوج حتى 30 سنتيمترا في بعض المناطق وحدوث اضطرابات في حركة الطرق والنقل بالسكك الحديدية.

إغلاق الطرق

أُغلقت طرق في باكستون وتشابل إن ليفريث بمقاطعة ديربيشاير بعدما غطت الثلوج المنطقة.

تحذيرات جوية عاجلة

أصدر خبراء الأرصاد البريطانيون تحذيرات جوية من رياح شديدة وكميات كبيرة من الثلوج ودرجات حرارة متجمدة.

في فرنسا، قالت شركة الكهرباء "إنيديس" إن نحو 380.000 منزل فقدت التيار الكهربائي، وكانت الغالبية العظمى في منطقة نورماندي الشمالية، بينما انقطعت الكهرباء عن نحو 65.000 منزل في بريطانيا.