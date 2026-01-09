دنيا سمير غانم تخطف الأنظار في أحدث إطلالاتها

تألقت الفنانة دنيا سمير غانم، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت دنيا سمير غانم بإطلالة شتوية، وكتبت: “الحكمة تأتي مع الشتاء”.

دنيا سمير غانم

يذكر أن أحدث أعمال دنيا سمير غانم، هو فيلم روكي الغلابة، الذي تم عرضه في السينمات مؤخرا.

الفيلم من إخراج أحمد الجندي، وتأليف كريم يوسف وندى عزت، وبطولة دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح ومحمد ثروت، بالإضافة إلى محمد رضوان وأحمد طلعت.

وكانت قد وجهت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة شكر لكل من هنأها بعيد ميلادها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام.

و كتب دنيا سمير غانم : "شكراً لكل الناس اللي قالتلي كل سنة وانت طيبة في عيد ميلادي، وشكراً لرامي وكايلولي وأصحابي وأخواتي على المفاجأة الحلوة دي اللي في أحلى مكان في الدنيا… نيل بلدنا، بحبكم أوي، ويا رب سنة سعيدة على الجميع".