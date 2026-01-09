قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل لأكثر من 4 ملايين طالب خلال النصف الأول من 2025/2026
رسميا.. الوداد المغربي يعلن انضمام صلاح مصدق
المشاط: تطبيق دليل خطة التنمية المستجيبة للنوع لتمكين ذوي الإعاقة
علامة الصلاة.. حسين أبو حجاج يسترجع موقفا مؤثرا مع نور الشريف
كبار أفريقيا في مواجهة مصيرية.. 8 منتخبات تتصارع على المجد.. من يحقق اللقب القاري؟
القبض على حارس عقار تعدى على كلب بعصا خشبية في العجوزة
تعرف على أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم
الجزائري غربال يدير مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
تطبيق إنستا باي.. خصائص جديدة للمستخدمين بالتحديث الأخير
رئيس جامعة الأزهر: الإمام الطيب.. زهد القائد وعدالة الإمام وهمّ الأمة
بعد وصفه ما يحدث في غزة بـ" الابادة الجماعية.. ادارج أسم جافيير بارديم بالقائمة السوداء
وزيرة التخطيط تبحث مع 'القومي للإعاقة' آليات دمج 11 مليون مواطن في خطط التنمية المستدامة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

إيهاب توفيق يحيي الذكري السادسة لوالده برساله مؤثرة

ميرنا محمود

أحيا الفنان إيهاب توفيق،الذكري السادسة لوالده الراحل، ونشر رسالة مؤثرة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

كتب إيهاب توفيق: "اليوم 9 يناير الذكرى السادسة لوفاة والدي الحاج أحمد توفيق"،  “أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويجعل القرآن العظيم شفيعاً له في قبره وشاهداً له في الآخرة. اللهم آمين”,برجاء الدعاء وقراءة الفاتحه لأبي وأمي وجميع أمواتنا.

و كان قد أحيا المطرب إيهاب توفيق، 3 حفلات غنائية مميزة، مساء أمس، ضمن سهرات ليلة رأس السنة، بحضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه.

وفي لفتة طيبة منه بهذه المناسبة احتفل في حفل من حفلاته الثلاث بالحضور الذين يوافق عيد ميلادهم مع ليلة رأس السنة وقدم لهم أغنية "سنة حلوة" احتفالا بهم وقام بالتقاط الكثير من الصور التذكارية معهم.

ايهاب توفيق اعمال ايهاب توفيق اغاني ايهاب توفيق والد ايهاب توفيق

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

