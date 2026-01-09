إيهاب توفيق يحيي الذكري السادسة لوالده برساله مؤثرة

أحيا الفنان إيهاب توفيق،الذكري السادسة لوالده الراحل، ونشر رسالة مؤثرة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

كتب إيهاب توفيق: "اليوم 9 يناير الذكرى السادسة لوفاة والدي الحاج أحمد توفيق"، “أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويجعل القرآن العظيم شفيعاً له في قبره وشاهداً له في الآخرة. اللهم آمين”,برجاء الدعاء وقراءة الفاتحه لأبي وأمي وجميع أمواتنا.

و كان قد أحيا المطرب إيهاب توفيق، 3 حفلات غنائية مميزة، مساء أمس، ضمن سهرات ليلة رأس السنة، بحضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه.

وفي لفتة طيبة منه بهذه المناسبة احتفل في حفل من حفلاته الثلاث بالحضور الذين يوافق عيد ميلادهم مع ليلة رأس السنة وقدم لهم أغنية "سنة حلوة" احتفالا بهم وقام بالتقاط الكثير من الصور التذكارية معهم.