بـ 3 حفلات.. إيهاب توفيق يشعل حفلات رأس السنة بأغانيه الرومانسية

أحيا المطرب إيهاب توفيق، 3 حفلات غنائية مميزة، مساء أمس، ضمن سهرات ليلة رأس السنة، بحضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه.

الحفلات التي أحياها إيهاب توفيق أمس كانت مابين هليوبوليس ونادي الصيد بالدقي وأحد أماكن السهر بالشيخ زايد، وحضر بصحبة المنتج تامر عبدالمنعم، وقدم باقة مميزة من أشهر وألمع أغانيه ومنها: "تترجي فيا، الله عليك يا سيدي، سحراني" وغيرها من الأغاني المميزة.

حفل إيهاب توفيق

وفي لفتة طيبة منه بهذه المناسبة احتفل في حفل من حفلاته الثلاث بالحضور الذين يوافق عيد ميلادهم مع ليلة رأس السنة وقدم لهم أغنية "سنة حلوة" احتفالا بهم وقام بالتقاط الكثير من الصور التذكارية معهم.

حفل إيهاب توفيق

أحدث أغاني إيهاب توفيق

وفي شهر يوليو الماضي، طرح الفنان إيهاب توفيق، أحدث أغانيه بعنوان “حد شافنا” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

وفى وقت لاحق، طرح الفنان إيهاب توفيق أحدث أغانيه التي تحمل اسم "سيبك مين قال" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية "سيبك مين قال" من كلمات محمود صلاح وألحان عصام كاريكا وتوزيع باسم منير.

أغاني إيهاب توفيق

وفى اغسطس2024 ، طرح الفنان إيهاب توفيق، أغنية الأستاذ مع مطرب المهرجانات إسلام شيندي.

أغنية الأستاذ، تم طرحها على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي لـ إيهاب توفيق وإسلام شيندي، وكلمات وألحان: إسلام شيندي، وتوزيع موسيقي: شيندي وخليل.

كلمات كليب الأستاذ لـ إيهاب توفيق وإسلام شيندي

اسألوا عني

هيقولي اني

ملك السيطرة هنا انا معلم

انا سابق الكل

وسرعتي عالية

لما احضر كله يبلم

استاذ قناص

محبوب من الناس

و كاريزمتي طاغية ومتأني

دول قالوا في كلام

دول عادوا في كلام

وانا لسه مجاش حاجه تشغلني.