خالد الغندور يستعيد ذكرياته مع إيهاب توفيق ونجوم راحلين

نشر الإعلامي خالد الغندور، صورة قديمة عبر حسابه الخاص بموقع فيسبوك تجمعه بفنانين منهم رحلوا عن عالمنا مثل الفنان طلعت زين، عامر منيب، متمنيًا دوام الصحة للفنان إيهاب توفيق.

وعلق الغندور على الصورة قائلاً: “الله يرحم الفنان طلعت زين والفنان عامر منيب، ويحفظ الفنان الجميل إيهاب توفيق”.

وعلق الإعلامي خالد الغندور على تعادل الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية لموسم 2025-2026.

و كتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل فيسبوك. : من أغرب الحاجات اللي شفتها واللي لم تحدث من قبل في تاريخ الزمالك، إنه يكون كسبان 3 ويطلع متعادل ومع مين مع آخر فريق في جدول الدوري.