تضامن أسوان: تسليم 7 سماعات طبية لذوى الهمم

أعلن محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، عن تسليم 7 سماعات طبية لدعم ذوى الهمم بمراكز محافظة أسوان، في إطار التعاون، مع جمعية الأورمان.



وأكد يوسف، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، حرص الوزارة، على دعم ذوى الهمم والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتقديم أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية والصحية والعديد من الخدمات.



وبدوره.. قال ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن تسليم السماعات الطبية بمثابة مشروع تنموى للإرتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياه، لتحويله إلى شخصي سوي مثل الأخرين فى مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية ورفع روحه المعنوية وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الأخرين.



وأكد أنه تم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفقا لأبحاث ميدانية تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى بأسوان، مشيرا الى أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى أسوان وفى المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى المحافظة.



وأوضح، أن جمعية الأورمان تحت إشراف مديريات التضامن الاجتماعى قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة (16,240) جهازا تعويضيا و(7774) سماعه طبية على مستوى الجمهورية.



يذكر أن جمعية الأورمان بمحافظة أسوان نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تسليم السماعات الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وتوزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.