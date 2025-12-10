محمد شبانة يكشف أبرز تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية

قال النائب محمد شبانة ، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ إن تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية شملت تعديل مسمي الكليات الرياضية إلي كليات العلوم الرياضية ليكون لفظ أتم وأشمل وسط التطورات الرياضية التي يشهدها العالم

أوضح شبانة أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ساهم في إحداث الكثير من التطورات لكافة المجالات العلمية ، مما يتطلب مواقبة هذه التطورات في مجال الرياضة لإحداث طفرة في الرياضة المصرية.

وأشار شبانة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون نقابة المهن الرياضية معني بقبول اعضاء خريجين لكليات التربية الرياضية، ووفقا للتعديلات الجديدة قامت اللجنة بتعديل مسمى كليات التربية الرياضية إلى كليات العلوم الرياضية.

وأكد شبانة أن اللجنة وافقت على التعديلات بحضور ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة ونقابة المهن الرياضية ووزارة التعليم العالي، مما يمثل تطور كبير في العلوم الرياضية.