تعديل شروط عضوية نقابة المهن الرياضية.. تفاصيل

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد دياب، على تعديل المادة 5 المتعلقة بشروط القيد ضمن مشروع قانون نقابة المهن الرياضية.

وأصبح نص المادة: "يشترط في عضوية النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل متخصص في علوم الرياضية أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرها الوزارة المعنية بشئون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال وإخطار النقابة".



تقدم بالمقترح النائب أحمد دياب، حيث اقترح استبدال المادة 5 من مشروع قانون نقابة المهن الرياضية بصياغة جديدة، وعدم الاكتفاء باستبدال بعض العبارات بها كما ورد بمشروع قانون الحكومة فيما يتعلق بشروط عضوية النقابة.

واقترح النائب أحمد دياب أن يكون النص: “يشترط في عضوية النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل متخصص في علوم الرياضية أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرها الوزارة المعنية بشئون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال وإخطار النقابة”.