ضبط سيارة أسطوانات بوتاجاز تجارية بقويسنا تصرفت في 40 أسطوانة لغير الغرض المخصص

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الغذائية والأسواق والمحال التجارية، لإحكام الرقابة ، والتعامل بحسم مع أية ممارسات تضر بالمواطنين أو تتعلق بالتلاعب بالسلع والأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بالتعاون مع إدارة التموين من ضبط سيارة محملة بأنابيب بوتاجاز تجارية لقيامها بالتصرف في عدد 40 أنبوبة لغير الغرض المخصص لها دون اتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن من قبل مفتشى التموين، وفى ذات السياق تم شن حملة تفتيشية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري علي محلات الجزارة والمطاعم ، أسفرت عن ضبط 250 ك لحوم بأختام مزورة وكميات من الدواجن منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستهلاك، وتم التحفظ على المضبوطات وإعدامها فورا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وفى مركز ومدينة منوف ، تم تنفيذ حملة مكبرة للمرور على محلات المواد الغذائية بنطاق المركز والمدينة للتأكد من جودة المنتجات المعروضة ، حيث أسفرت الحملة عن اعدام ١٤ كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمي وتحرير عدد ١١ محضر صحه مخالفة الاشتراطات الصحية و٦ محاضر تموين و٣ محاضر بيئة ، و ٥ محاضر أمن صناعي ، وتم انذار 5 محلات للسير في اجراءات الترخيص.

هذا وشدد محافظ المنوفية علي ضرورة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمنشآت ومجابهة كافة صور الغش التجاري حفاظًا على حقوق المواطنين وسلامة المنتجات المتداولة. .