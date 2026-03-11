قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزراعة تطلق مبادرة لتأهيل الشباب من ذوي الهمم اقتصاديا
«أبواب الخير» يواصل بث الأمل.. علاج طفل بـ150 ألف جنيه وتركيب عين صناعية لشاب على نفقة البرنامج
وزير الرياضة الإيراني يعلن عدم مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم بأمريكا
رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية.. تفاصيل
5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا
بعد تحديد موعد عطلة عيد الفطر.. تعرف على حقوقك في الإجازات الرسمية بالقانون
العراق: أي اضطراب في حركة الإمدادات النفطية عبر مضيق هرمز يضغط على أسواق الطاقة
دعاء الإفطار يوم 21 رمضان.. ردّد أفضل 20 دعوة مستجابة عند أذان المغرب
مستشار رئيس الوزراء العراقي: الحرب في الشرق الأوسط أخذت منحنيات خطيرة
أكبر سحب في التاريخ.. وكالة الطاقة الدولية تقترح طرح 400 مليون برميل من الاحتياطي النفطي للأسواق
إعلام إسرائيلي: جنودنا في غزة يعانون نقصا بالمعدات والأسلحة بسبب حرب إيران
الأعلى للإعلام يصدر قرارا للقنوات الفضائية.. بمنع ظهور سارة هادي وضياء العوضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط سيارة أسطوانات بوتاجاز تجارية بقويسنا تصرفت في 40 أسطوانة لغير الغرض المخصص

حملات تموينية
حملات تموينية
مروة فاضل

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الغذائية والأسواق والمحال التجارية، لإحكام الرقابة ، والتعامل بحسم مع أية ممارسات تضر بالمواطنين أو تتعلق بالتلاعب بالسلع والأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بالتعاون مع إدارة التموين من ضبط سيارة محملة بأنابيب بوتاجاز تجارية لقيامها بالتصرف في عدد 40 أنبوبة لغير الغرض المخصص لها دون اتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن من قبل مفتشى التموين، وفى ذات السياق تم شن حملة تفتيشية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري علي محلات الجزارة والمطاعم ، أسفرت عن ضبط 250 ك لحوم بأختام مزورة وكميات من الدواجن منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستهلاك، وتم التحفظ على المضبوطات وإعدامها فورا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وفى مركز ومدينة منوف ، تم تنفيذ حملة مكبرة للمرور على محلات المواد الغذائية بنطاق المركز والمدينة للتأكد من جودة المنتجات المعروضة ، حيث أسفرت الحملة عن اعدام ١٤ كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمي وتحرير عدد  ١١ محضر صحه مخالفة الاشتراطات الصحية و٦ محاضر تموين  و٣ محاضر بيئة  ، و  ٥ محاضر أمن صناعي ، وتم انذار 5 محلات للسير في اجراءات الترخيص.

هذا وشدد محافظ المنوفية علي ضرورة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمنشآت ومجابهة كافة صور الغش التجاري حفاظًا على حقوق المواطنين وسلامة المنتجات المتداولة. .

محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية حملات تموينية تموين المنوفية حملات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار.. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

مشغولات ذهبية

تذبذب جديد.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلن رسمياً موعد بدايته

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. Realme تطرح منافسا قويا لآيفون.. وأيسر تغزو الأسواق بكمبيوتر محمول

ميزات هاتف T5x 5G

لأصحاب الميزانية المحدودة ..إليك أفضل هاتف بالأسواق في 2026

تسلا ذاتية القيادة

سيارة تسلا ذاتية القيادة تقف على خط السكة الحديد وتعرض الركاب للخطر

بالصور

الجلوكوما .. مرض العين الصامت قد يسرق البصر دون إنذار

الجلوكوما .. مرض العين الصامت الذي قد يسرق البصر دون إنذار
الجلوكوما .. مرض العين الصامت الذي قد يسرق البصر دون إنذار
الجلوكوما .. مرض العين الصامت الذي قد يسرق البصر دون إنذار

الحلقة 21 من "على قد الحب" يدخل ضمن الأعلى مشاهدة على Watch It"

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات
طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات
طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

لوك أنيق.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد