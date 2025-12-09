قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

اليوم .. شباب الشيوخ تناقش تعديلات قانون تنظيم نقابة المهن الرياضية

ماجدة بدوى

تعقد اليوم لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد دياب، اجتماعاً، لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، الوارد من مجلس النواب.

يشار إلي أن النائب سيف زاهر، وكيل لجنة الرياضة بمجلس الشيوخ، كشف في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" عن خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ.

وأوضح زاهر، أن خطة اللجنة شملت وضع دراسات شاملة عن مشاكل الشباب وتنميتها من خلال مراكز الشباب وتوعيتهم بدخولهم العمل العام.

وأشار وكيل رياضة الشيوخ، إلى أن اللجنة ستنزل إلى الشارع ومراكز الشباب للاستماع الى مشاكلهم لإيجاد حلول لها.

يذكر  أن المادة (54) من لائحة مجلس الشيوخ نصت علي اختصاصات لجنة الشباب والرياضة في التشريعات الخاصة بالشباب والرياضة بمراعاة المعايير الدولية، رعاية النشء والشباب، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل التطوعي والجماعي وتمكينهم من المشاركة العامة، الهيئات الرياضية والشبابية.

كما تختص اللجنة البرلمانية، بتشجيع ممارسة الرياضة والعمل على كفالتها للجميع واكتشاف الموهوبين رياضيا، وتشجيع الاستثمار الرياضي، وكذلك اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية واتحادات اللعبات الرياضية، فضلا عن المسابقات والبطولات والبعثات الرياضية.وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة.

نقابة المهن الرياضية المهن الرياضية البرلمان مجلس الشيوخ النواب

