محافظات

تداول 30 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

أ ش أ

 استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة 12 سفينة، بينما غادره 7 سفن، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء المتداول عليها 30 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال (GASLOG HONG KONG) التي ترفع علم برمودا ويبلغ طولها 290 مترا وبعرض 46 مترا والمقرر لها أن تفرغ شحنة تبلغ حوالي 72324 طنا من الغاز المسال، بعد تراكيها بنجاح بجوار وحدة التغويز العائمة (ENERGOS WINTER) لبدء عملية نقل وتفريغ الشحنة عبر أرصفة الشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UGDC).

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان اليوم /الأربعاء/، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 26628 طنا تشمل 15171 طن يوريا و270 طن بصل و1500 طن أسمنت و7554 طن علف بنجر و2133 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40161 طنا، تشمل: 27003 أطنان من القمح و8782 طن خردة و3000 طن حديد و300 طن ذرة و876 طن خشب زان و200 طن زيت طعام.

وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 459 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 267 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3080 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 47301 طن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 33071 طنًا.

كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2523 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 5717 حركة.

