مصطفى منصور ينتهي من تصوير للعدالة وجه آخر

انتهي الفنان مصطفي منصور من تصوير دوره ضمن أحداث مسلسل "للعدالة وجه آخر بطولة ياسر جلال.

"للعدالة وجه آخر" بطوله كل من: ياسر جلال و أروي جودة و محمد علاء، نوران ماجد، فادي السيد، مصطفي منصور، نور ايهاب ، مينا نبيل ، والعمل من تأليف عمرو الدالى وإخراج محمد يحيى مورو، الذي يخوض تجربته الإخراجية الثانية بعد "مفترق طرق".

ويلعب مصطفي منصور ضمن أحداث العمل شخصية "عصام" وهو سواق تاكسي وقد أضاف "مصطفي" أنه سعيد جدا بهذا العمل وهذه الشخصية المركبة الذي ستكون مفاجأة كبري للجمهور والذي تغير مجري احداث العمل بطريقة مشوقة.