هند صبري تكشف أسرار 20 عامًا من النجومية في لقاء استثنائي مع إسعاد يونس

في حلقة استثنائية من برنامج "صاحبة السعادة"، تحل النجمة هند صبري ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc" يوم الأحد المقبل، في لقاء يحمل الكثير من المفاجآت والذكريات وفتح صفحات جديدة من مسيرتها الفنية والإنسانية.

وخلال الحوار، تسترجع هند صبري لحظات مهمة من بداياتها في السينما التونسية مرورًا بانتقالها إلى مصر، ودورها في أفلام شكلت علامات فارقة مثل “مذكرات مراهقة” و”أسماء” و”الفيل الأزرق”.

كما تتحدث بصراحة عن التحديات التي واجهتها في مشوارها، وكيف استطاعت الحفاظ على مكانتها كواحدة من أهم نجمات العالم العربي، وتكشف عن كواليس أعمالها الأخيرة وتجربتها في الإنتاج، ورؤيتها لصناعة الدراما اليوم، إضافة إلى مواقف شخصية وطريفة تُعرض لأول مرة مع حضورها العفوي وروحها المرحة.

الحلقة في أجواء مليئة بالضحك والنوستالجيا، حيث تقدم إسعاد يونس مجموعة من المفاجآت التي تعيد هند صبري إلى ذكريات الطفولة والشهرة الأولى.