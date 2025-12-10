أحمد عزمى يعبر عن سعادته بمشاركته في مسلسل ميد تيرم

عبر الفنان احمد عزمى عن سعادته بمشاركته كضيف شرف فى مسلسل ميد تيرم الذى يتم عرضه حلقاته حاليا، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

قال احمد عزمى : "أتشرف بوجودى ضمن ضيوف مسلسل ميدتيرم فى شخصية "مهران" وسط مجموعة من أشطر الشباب، ومن إخراج المبدعة مريم الباجورى، ومن تأليف محمد صادق، شكراً للشركة المتحدة على تصديها لهذه الموضوعات الهامة، عمل جميل أدعوكم لمشاهدته."

ويواصل مسلسل "ميد تيرم" عرضه حالياً على قناة ON من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 7:30 مساءً، مع إعادة الحلقات في 2 ظهراً و10 صباحاً. كما يُعرض على قناة ON دراما في 10 مساءً ويعاد في 11 صباحاً و4:30 عصراً، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch It الإلكترونية.

تفاصيل مسلسل ميد تيرم

يُعد المسلسل عملاً شبابياً اجتماعياً، من إنتاج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. ويروي العمل قصص مجموعة من الطلاب المصريين والعرب داخل إحدى الجامعات المصرية، مسلطاً الضوء على تحديات الحياة الجامعية، من الدراسة والعلاقات إلى الصراعات الاجتماعية التي يعيشها الشباب في هذه المرحلة الحساسة.

صنّاع وأبطال المسلسل

مسلسل ميد تيرم من إخراج مريم الباجورى، وتأليف محمد الصادق، وإنتاج المتحدة استديوز، ويشارك في بطولته كل من: ياسمينا العبد، زياد ظاظا، دنيا وائل، يوسف رأفت، جلا هشام، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم هاني عادل وأحمد عزمي.

آخر أعمال أحمد عزمى، مسلسل ظلم المصطبة من نوعية أعمال الـ15 حلقة والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضي، وتأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، وإنتاج شركة united studios، وشارك فى بطولته إياد نصار، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين.