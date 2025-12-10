ميد تيرم يتصدر نسب المشاهدة في مصر .. تفاصيل

تمكن مسلسل ميد تيرم من بطولة ياسمينا العبد، من تصدر نسب المشاهدة في مصر خلال الساعات الماضية.

واحتل مسلسل ميد تيرم، المركز الاول ضمن قائمة المسلسلات الاعلي مشاهدة في مصر، عبر منصة watch it،بينما أحتل المركز الثاني عبر منصة شاهد من اصل 10 مراكز.

ميد تيرم:

مسلسل "ميد تيرم" من بطولة مجموعة من النجوم الشباب ومنهم ياسمينا العبد جلا هشام، يوسف رأفت، زياد ظاظا، أمنية باهي، دنيا وائل، وعدد من النجوم الآخرين، والمسلسل تأليف محمد صادق وإخراج مريم الباجوري.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الدراما الاجتماعية التي تناقش العديد من القضايا التي تمس الشباب، وتسلط الضوء على تحدياتهم داخل الحرم الجامعي وخارجه.