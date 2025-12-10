20 مليون جنيه.. «الغندور» يحسم الجدل: الأهلي خارج الصفقة و«حمدان» يقترب من الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور عن العروض الرسمية للاعب حامد حمدان في الميركاتو الشتوي.

وقال "الغندور": “النادي الأهلي لم يرسل عرضًا رسميًا حتى الآن للتعاقد مع حامد حمدان، والعرض الرسمي الوحيد الموجود لدى النادي هو عرض الزمالك منذ انتقالات الصيف الماضي”.

وتابع: “هناك اتفاق مبرم بين الزمالك واللاعب ونادي بتروجت، يقضي بانتقال حمدان إلى القلعة البيضاء مقابل 20 مليون جنيه، وننتظر رد الزمالك النهائي خلال الأيام المقبلة بشأن رغبته في تنفيذ الاتفاق وضم اللاعب من عدمه”.

وأضاف: “من المؤكد أن نادي بتروجت سيتلقى عروضًا قوية لضم اللاعب عقب بطولة كأس العرب، خاصة بعد المستوى المميز الذي قدمه حمدان في البطولة، ولكن حتى الآن لا توجد أي عروض رسمية وصلت للنادي”.