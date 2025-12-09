أحمد حسن يكشف عن رغبة حامد حمدان الأولي في الانتقال

كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، عن رغبة حامد حمدان الأولي هي الانضمام الي نادي الزمالك في الانتقالات الشتوي.



وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : " الأولوية لازالت لدى حامد حمدان في الانضمام للزمالك في الشتاء عن أي عرض آخر ".

دخلت إدارة نادي الزمالك في تحركات مفاجئة خلال ملف التعاقدات الشتوية، رغم استمرار أزمة إيقاف القيد وضرورة سداد غرامات مالية تقترب من 40 مليون جنيه لرفع العقوبة.

ورغم هذه التحديات، واصل النادي الأبيض مفاوضاته الجادة لضم حامد حمدان، لاعب وسط بتروجيت ومنتخب فلسطين، في خطوة أحدثت ارتباكًا في حسابات الأهلي، الذي يراقب الصفقة أيضًا.

وأكدت مصادر داخل نادي بتروجيت أن الزمالك لم ينسحب من سباق التعاقد مع اللاعب، بل جدّد اتصالاته الرسمية خلال الأيام الماضية لحسم الجوانب المالية مع إدارة النادي البترولي، مدفوعًا بقناعة كبيرة بقدرات اللاعب الفنية وإمكاناته.

ورغم الضغوط المالية التي يمر بها النادي، تضع إدارة الزمالك صفقة حامد حمدان ضمن أولوياتها في الميركاتو الشتوي، خاصة بعد الأداء المميز الذي ظهر به اللاعب مع منتخب فلسطين في بطولة كأس العرب، والذي جذب اهتمامًا واسعًا داخل الوسط الرياضي المصري.