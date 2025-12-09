قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعطيل الدراسة بسبب الطقس في مطروح..استمرار فرص سقوط الأمطار على أنحاء من البلاد
فصل طالب بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية شهرًا لهذا السبب
الأرصاد تحذر: استمرار تكاثر السحب الممطرة على سيناء وخليج السويس.. وقد تصل لـ السيول
وعود ليلة الزفاف تتحول إلى مأساة | ماذا حدث لعروس المنوفية؟ وخالتها لـ "صدى البلد": الزوج قتلها بعد 4 شهور من الفرح
28,9 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي في 2024/2025 بزيادة 1,5% عن العام الماضي
ديلي ميل تقدم حلا.. الصحف العالمية تسلط الضوء على أزمة محمد صلاح وسلوت
الزمالك يستعد لمواجهة كهرباء الإسماعيلية الليلة وسط غيابات دولية مؤثرة
حماس ترفض ادعاء رئيس أركان الإحتلال بشأن حدود غزة الجديدة
مسار الذهب في 2026.. هل يحافظ على صعوده بعد القفزة التاريخية بـ2025؟
الخطيب: التحولات الاقتصادية الجارية في مصر والسعودية أساس مهم لبناء شراكات استثمارية أوسع
كانت لسة على ذمته| القصة الكاملة في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار .. ماذا حدث؟
حماس: الأوضاع الكارثية في قطاع غزة تستدعي إطلاق عملية إغاثة عاجلة
أحمد حسن يكشف عن رغبة حامد حمدان الأولي في الانتقال

منار نور

كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، عن رغبة حامد حمدان الأولي هي الانضمام الي نادي الزمالك في الانتقالات الشتوي.


وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : " الأولوية لازالت لدى حامد حمدان في الانضمام للزمالك في الشتاء عن أي عرض آخر ".

دخلت إدارة نادي الزمالك في تحركات مفاجئة خلال ملف التعاقدات الشتوية، رغم استمرار أزمة إيقاف القيد وضرورة سداد غرامات مالية تقترب من 40 مليون جنيه لرفع العقوبة.

ورغم هذه التحديات، واصل النادي الأبيض مفاوضاته الجادة لضم حامد حمدان، لاعب وسط بتروجيت ومنتخب فلسطين، في خطوة أحدثت ارتباكًا في حسابات الأهلي، الذي يراقب الصفقة أيضًا.

وأكدت مصادر داخل نادي بتروجيت أن الزمالك لم ينسحب من سباق التعاقد مع اللاعب، بل جدّد اتصالاته الرسمية خلال الأيام الماضية لحسم الجوانب المالية مع إدارة النادي البترولي، مدفوعًا بقناعة كبيرة بقدرات اللاعب الفنية وإمكاناته.

ورغم الضغوط المالية التي يمر بها النادي، تضع إدارة الزمالك صفقة حامد حمدان ضمن أولوياتها في الميركاتو الشتوي، خاصة بعد الأداء المميز الذي ظهر به اللاعب مع منتخب فلسطين في بطولة كأس العرب، والذي جذب اهتمامًا واسعًا داخل الوسط الرياضي المصري.

حامد حمدان الزمالك الانتقالات الشتوي احمد حسن

