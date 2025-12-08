الزمالك يناقش إسقاط عضوية 4 من أعضاء النادي.. أحمد حسن يكشف

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية لنادي الزمالك غدا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب أحمد حسن :الزمالك يناقش في عمومية الغد إسقاط عضوية 4 من أعضاء النادي.

وتعقد الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك، غدًا الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر 2025، داخل مقر القلعة البيضاء، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا، حتى الساعة السابعة مساءً، على أن يكون النصاب القانوني صحيحًا بحضور 10 آلاف عضو على الأقل من الأعضاء، الذين لهم حق الحضور.

ومن المقرر أن تتناول الجمعية العمومية التصديق على محضر الاجتماع السابق، إضافة إلى مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية 2024/2025، وبرامج النشاط وخطة العمل المالي لعام 2025/2026.