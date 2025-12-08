خالد الغندور يحذر: استمرار أزمات الزمالك يهدد مستقبل النادي

وجه الإعلامي خالد الغندور، تحذيرًا شديد اللهجة لمجلس إدارة نادي الزمالك، محذراً من تداعيات الأزمات المالية والإدارية المستمرة التي تهدد استقرار الفريق ومستقبله، وطالبه بالرحيل إذا لم يكن قادرًا على حلها.

وقال الغندور، خلال تصريحاته لإذاعة "أون سبورت إف إم": "النادي ينهار، واللاعبون يفسخون عقودهم، مثل صلاح مصدق، وما زالت المشاكل القادمة تنتظرنا".

وأضاف الغندور، أن هناك عدة قضايا لإيقاف القيد يتحمل المجلس الحالي مسؤوليتها، محذراً من خطورة الوضع على النادي وجماهيره.

وأكد الغندور ضرورة تدخل الدولة لحماية الزمالك، مؤكدًا أن النادي يمثل قيمة كبيرة وأمنًا قوميًّا، وأن استمرار الوضع الحالي يهدد مستقبل الفريق وجماهيره العريضة.