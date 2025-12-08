قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة
أسرة العندليب تدشّن موقعًا إلكترونيًا لمشاهدة منزل عبد الحليم حافظ ومقتنياته
السكة الحديد تفعّل إجراءات الطوارئ في فترات الأمطار
تفاصيل إنشاء مصنع اللقاحات متعدد المراحل بالتعاون مع صندوق الاستثمار الأوروبي
نشاط للرياح وانخفاض الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس
تقارير إنجليزية | رغم التوتر مع سلوت .. ليفربول يؤكد: صلاح ليس للبيع
محمد صلاح يحدد موعد حسم مصيره مع ليفربول.. ماذا سيفعل الفرعون؟
رئيس الوزراء يتابع جهود توافر السلع الغذائية والمنتجات الزراعية في الأسواق
تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة تضرب الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ
التصويت في موسكو .. المصريون يشاركون بانتخابات الدوائر الملغاة
المرحلة الثانية من خطة ترامب .. وترتيبات دولية جديدة لإدارة غزة بانتظار الحسم | وخبير يوضح
جدول العطلات الرسمية 2026 .. كام إجازة في الشتاء؟
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدافع سوبر

يضع بيراميدز اسم محمود الجزار مدافع البنك الأهلي ضمن قائمة أولوياته لتدعيم الخط الخلفي، حيث ترى الإدارة الفنية أنه من المدافعين القادرين على منح إضافة قوية للفريق في المرحلة المقبلة.

وكان النادي الأهلي حصل على توقيع محمود الجزار فى الموسم الماضي قبل أن يتراجع فى ضمه ،وانتقل بعدها من غزل المحلة لـ نادي البنك الأهلي.

وتقدّم نادي بيراميدز بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد الحكمين سيد منير ومحمد العتباني، بعد ما وصفه النادي بـ"الأخطاء التحكيمية الفادحة" التي شهدتها مباراتاه أمام كهرباء الإسماعيلية وبتروجت، مؤكداً أن تلك الأخطاء أثّرت بشكل مباشر على نتائج الفريق وأخلّت بمبدأ العدالة داخل الملعب.

وأوضح بيراميدز في شكواه أن الحكم سيد منير، الذي أدار مواجهة الفريق أمام كهرباء الإسماعيلية، اتخذ قرارات عكسية ومتتالية ضد لاعبيه، إلى جانب سماحه بإضاعة الوقت من جانب لاعبي الكهرباء دون أي تدخل، وهو ما أثّر على نسق المباراة وتسبب في حالة غضب داخل الجهازين الفني والإداري.

وأضاف النادي في شكواه أن فوز بيراميدز في المباراة لا يعني إسقاط حق المحاسبة عن سيد منير، مشدداً على أن القرارات الغريبة التي اتخذها طوال اللقاء يجب التحقيق فيها وعدم اعتبار نتيجة المباراة مبرراً لتجاوز تلك الأخطاء.

واعترض بيراميدز في شكواه على أداء الحكم محمد العتباني خلال مباراة الفريق أمام بتروجت، خاصة بعد احتسابه ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح الفريق البترولي، رغم استدعاء حكام تقنية الفيديو (VAR) له والتوصية بعدم احتسابها، وهو ما اعتبره النادي خطأ مؤثراً وحاسماً في سير اللقاء ونتيجته.


 

لقطات من اليوم الأول لتصوير «على قد الحب» بطولة نيللى كريم وشريف سلامة

طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص

جدول العطلات الرسمية 2026 .. كام إجازة في الشتاء؟

محافظ الشرقية يشارك في فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لجامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا OUST

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

