بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدافع سوبر

يضع بيراميدز اسم محمود الجزار مدافع البنك الأهلي ضمن قائمة أولوياته لتدعيم الخط الخلفي، حيث ترى الإدارة الفنية أنه من المدافعين القادرين على منح إضافة قوية للفريق في المرحلة المقبلة.

وكان النادي الأهلي حصل على توقيع محمود الجزار فى الموسم الماضي قبل أن يتراجع فى ضمه ،وانتقل بعدها من غزل المحلة لـ نادي البنك الأهلي.

وتقدّم نادي بيراميدز بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد الحكمين سيد منير ومحمد العتباني، بعد ما وصفه النادي بـ"الأخطاء التحكيمية الفادحة" التي شهدتها مباراتاه أمام كهرباء الإسماعيلية وبتروجت، مؤكداً أن تلك الأخطاء أثّرت بشكل مباشر على نتائج الفريق وأخلّت بمبدأ العدالة داخل الملعب.

وأوضح بيراميدز في شكواه أن الحكم سيد منير، الذي أدار مواجهة الفريق أمام كهرباء الإسماعيلية، اتخذ قرارات عكسية ومتتالية ضد لاعبيه، إلى جانب سماحه بإضاعة الوقت من جانب لاعبي الكهرباء دون أي تدخل، وهو ما أثّر على نسق المباراة وتسبب في حالة غضب داخل الجهازين الفني والإداري.

وأضاف النادي في شكواه أن فوز بيراميدز في المباراة لا يعني إسقاط حق المحاسبة عن سيد منير، مشدداً على أن القرارات الغريبة التي اتخذها طوال اللقاء يجب التحقيق فيها وعدم اعتبار نتيجة المباراة مبرراً لتجاوز تلك الأخطاء.

واعترض بيراميدز في شكواه على أداء الحكم محمد العتباني خلال مباراة الفريق أمام بتروجت، خاصة بعد احتسابه ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح الفريق البترولي، رغم استدعاء حكام تقنية الفيديو (VAR) له والتوصية بعدم احتسابها، وهو ما اعتبره النادي خطأ مؤثراً وحاسماً في سير اللقاء ونتيجته.



