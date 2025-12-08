صفقة البنك الأهلي .. بيراميدز يقترب من ضم أحد أفضل المهاجمين فى الدوري المصري

وضعت إدارة نادي بيراميدز مركز المهاجم على رأس أولوياتها خلال الميركاتو الشتوي، ويبرز اسم أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي كأحد أهم الأهداف المنتظرة للفريق السماوي في يناير.

وتأتي رغبة بيراميدز فى ضم فيصل فى ظل غموض موقف الكونغولي فيستون ماييلي من تجديد تعاقده مع النادي، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، ولم يصل الطرفان لاتفاق نهائي حتى الآن، ما يفتح الباب أمام احتمالية رحيله.

وتعتبر إدارة بيراميدز أن التعاقد مع مهاجم جاهز على مستوى الدوري المصري بات ضرورة ملحة فى ظل كثافة المباريات ودخول الفريق مرحلة الحسم في البطولات.