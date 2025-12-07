قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 70 ألف شهيدا
"شكرا لك يا مصر".. "الخليج" الكويتية تشيد بالإنجازات غير المسبوقة في عهد الرئيس السيسي
بعد حبس المتهمين.. والد السباح يوسف لـ صدى البلد: أحد المتسابقين لاحظ غرق نجلي.. والحكام تجاهلوا التحذير
مفيش غلق للمدارس.. الصحة: الوضع الوبائي في مصر مطمئن للغاية
مفاجأة حول مستقبل محمد صلاح تفتح الباب أمام رحيله في الشتاء للسعودية
H1N1.. وزير الصحة يكشف عن نوع فيروس الانفلونزا الموجود في مصر
وزير الأوقاف يفتتح دورة تدريبية لأئمة ماليزيا بمسجد مصر الكبير
انطلاق منتدى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين .. غدا
نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية ويصف المرحلة الثانية من اتفاق غزة بالصعبة| تفاصيل
وزير خارجية قطر: علاقتنا بحماس بدأت بطلب أمريكي وكل المساعدات إلى غزة بتنسيق مع إسرائيل
نتنياهو: أوشكنا على الانتهاء من المرحلة الأولى لاتفاق غزة والثانية أكثر صعوبة
أحمد سعد: مررت بأوقات بدون أموال وطُردت صغيرًا.. وقررت الحفاظ على حلمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يشكو ثلاثي التحكيم سيد منير ومحمد العتباني ومحمود رشدي

بيراميدز
بيراميدز
منتصر الرفاعي

تقدّم نادي بيراميدز بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد الحكمين سيد منير ومحمد العتباني، بعد ما وصفه النادي بـ"الأخطاء التحكيمية الفادحة" التي شهدتها مباراتاه أمام كهرباء الإسماعيلية وبتروجت، مؤكداً أن تلك الأخطاء أثّرت بشكل مباشر على نتائج الفريق وأخلّت بمبدأ العدالة داخل الملعب.

وأوضح بيراميدز في شكواه أن الحكم سيد منير، الذي أدار مواجهة الفريق أمام كهرباء الإسماعيلية، اتخذ قرارات عكسية ومتتالية ضد لاعبيه، إلى جانب سماحه بإضاعة الوقت من جانب لاعبي الكهرباء دون أي تدخل، وهو ما أثر على نسق المباراة وتسبب في حالة غضب داخل الجهازين الفني والإداري.

وأضاف النادي في شكواه أن فوز بيراميدز في المباراة لا يعني إسقاط حق المحاسبة عن سيد منير، مشدداً على أن القرارات الغريبة التي اتخذها طوال اللقاء يجب التحقيق فيها وعدم اعتبار نتيجة المباراة مبرراً لتجاوز تلك الأخطاء.

كما اعترض بيراميدز في شكواه على أداء الحكم محمد العتباني خلال مباراة الفريق أمام بتروجت، خاصة بعد احتسابه ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح الفريق البترولي، رغم استدعاء حكام تقنية الفيديو (VAR) له والتوصية بعدم احتسابها، وهو ما اعتبره النادي خطأ مؤثراً وحاسماً في سير اللقاء ونتيجته.

وأفادت الشكوى أيضًا بأن الفريق لديه تحفظات على أداء الحكم الرابع محمود رشدي في المباراة نفسها، مشيرة إلى أن طريقة تعامله مع المدير الفني يورشيتش كانت "غير لائقة"، وأن مناوشات دارت بينهما طوال اللقاء، حتى وصلت إلى تدخله لمنع المدرب من منح لاعبيه تعليمات خلال أحداث اللقاء في تصرف غير مفهوم وكأن كل صوت مرتفع للمدير الفني يشكل تهديدا لطاقم التحكيم حتى لو كان لتوجيه لاعبيه.

ومن ناحية أخرى بدا الحكم أكثر مرونة مع الجهاز الفني لبتروجت، حتى أنه قال لهم عقب إنذار أحد لاعبيهم: "مش قولتلكم يا جماعة خلّوا بالكم"، وهو ما اعتبره النادي ازدواجية في التعامل تتعارض مع مبدأ الحياد.

وطالب بيراميدز اتحاد الكرة بفتح تحقيق عاجل في أداء الحكام الثلاثة، وتطبيق معايير المحاسبة لضمان استخدام تقنية الفيديو بالشكل السليم، والحفاظ على نزاهة المنافسة وتكافؤ الفرص، مؤكداً ضرورة تطوير المنظومة التحكيمية بعد تكرار الأخطاء المؤثرة في الجولات الأخيرة.

بيراميدز نادي بيراميدز لاتحاد الكرة سيد منير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

درع تشرنوبل النووي

تحذير..درع تشرنوبل النووي يفقد قدرته على الاحتواء

هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة

هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة؟.. الإفتاء تجيب

عداد الكهرباء

هل يمكن اخذ العداد لسكن جديد؟ مرفق الكهرباء يجيب

صورة أرشيفية

بدء التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي في 13 محافظة .. غداً

ترشيحاتنا

ندوة توعوية بالمدارس حول "احترام كبار السن وتوقيرهم"

أوقاف الوادي الجديد تنظّم ندوة بالمدارس حول احترام وتوقير كبار السن

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق الخيل

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش وجوه الإعجاز في خلق الخيل.. اليوم

انشطة الرواق الأزهرى بالأقصر

الرواق الأزهري يُواصل أنشطته الموجهة لخدمة المجتمع بجميع فئاته بالأقصر

بالصور

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد