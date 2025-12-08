أصالة | حمو بيكا يرزق بمولودة جديدة

شارك مطرب المهرجانات حمو بيكا خبر رزقه بمولودة جديدة وكشف عن اسمها في منشور عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتب بيكا :"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.. الحمد لله على جميل عطاياه، رزقنا اليوم بمولودة أسميناها (أصالة حمو بيكا) فاللهم أنبتها نباتا حسناً و اجعلها قرة عين لنا، بارك لنا فيها و ارزقنا برها.. واجعلها ذرية صالحة لنا الله.. اللهم آمين ".



