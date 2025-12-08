قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيلينسكي: المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن خطة سلام لم تكن سهلة
هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها
قمة جديدة.. السعودية تصطدم بالمغرب في كأس العرب
الأرصاد تحذر من أمطار متفاوتة الشدة تضرب غرب البلاد
إعلام إسرائيلي: تل أبيب ترفض مهلة عامين لنزع سلاح حماس وتصر على أشهر فقط
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر في القاهرة والمحافظات
النائب الأول لرئيس "الأوروبي لإعادة الإعمار" يبدأ اليوم زيارة لمصر
سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا
رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
الكونجرس يناقش مشروع قانون دفاعي يتضمن 400 مليون دولار إضافية لأوكرانيا
ما هو ثواب صيام يوم الإثنين؟.. 22 جائزة ربانية
إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب في هذه الحالة بالقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغندور يوجه رسالة إلى إدارة النادي: انقذوا الزمالك

الغندور
الغندور
باسنتي ناجي

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة لـ إدارة نادي الزمالك بعد الأزمات التي تعرض لها مؤخراً.

رسالة لـ إدارة الزمالك 

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"انقذوا الزمالك".

وكان قد أكد وائل القباني نجم الزمالك السابق، أن لاعبي نادي الزمالك لا يشعرون بالأمان في ظل تواجد مجلس الإدارة الحالي برئاسة حسين لبيب .

وقال القباني في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: جمهور  ولاعبي الزمالك مش حاسه بالأمان بسبب مجلس الادارة الحالي ، والناس ماشيه غلط في النادي.

وأضاف: مجلس اداراة الزمالك خايفين من عدم عودة الارض، و هما خدوا فلوس فخايفيين أن الأمور تتأزم اللاعيبه كمان مش حاسه بالأمان.

وتابع: مجلس الادارة لازم يعرفوا أخطاءهم عشان يصلحوها سريعا ، في ظل تواجد الإدارة دي كل اللاعيبه ممكن تمشي ومش هنقدر نحافظ عليهم.

الغندور الاهلي الزمالك خالد الغندور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ثلوج

إنذار عاجل من الأرصاد.. برق ورعد وتساقط ثلوج على بعض المناطق غدًا

أرشيفية

الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

جثة فتاة عين شمس

مز.ق جثتها بالشوارع .. قصة مقـ.تل فتاة عين شمس والمتهم يعترف

محمد صلاح

دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟

إنستاباي

بعد تحذيرات تطبيق إنستاباي .. كيف تدخل البنك المركزي لحماية حسابات عملاء البنوك

الراقصة شروق القاسم

ليست طبيبة .. مفاجأة غير سعيدة للراقصة شروق بعد تصدرها التريند

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

ترشيحاتنا

ثلاث سور تقرأها قبل النوم

ثلاث سور تقرأها قبل النوم.. تخبرك الملائكة بالحل والمخرج من مصيبتك

متى يظهر لك قرينك

متى يظهر لك قرينك من الجن؟.. احذر هذا الفعل يجعلك تراه أمامك

دار الإفتاء

الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة في صورة أدوية وكشف طبي لعلاج الفئات الفقيرة

بالصور

رمضان 2026.. ايهاب فهمي يبدأ تصوير مسلسل أولاد الراعي

إيهاب فهمي
إيهاب فهمي
إيهاب فهمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد