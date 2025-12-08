الغندور يوجه رسالة إلى إدارة النادي: انقذوا الزمالك

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة لـ إدارة نادي الزمالك بعد الأزمات التي تعرض لها مؤخراً.

رسالة لـ إدارة الزمالك

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"انقذوا الزمالك".

وكان قد أكد وائل القباني نجم الزمالك السابق، أن لاعبي نادي الزمالك لا يشعرون بالأمان في ظل تواجد مجلس الإدارة الحالي برئاسة حسين لبيب .

وقال القباني في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: جمهور ولاعبي الزمالك مش حاسه بالأمان بسبب مجلس الادارة الحالي ، والناس ماشيه غلط في النادي.

وأضاف: مجلس اداراة الزمالك خايفين من عدم عودة الارض، و هما خدوا فلوس فخايفيين أن الأمور تتأزم اللاعيبه كمان مش حاسه بالأمان.

وتابع: مجلس الادارة لازم يعرفوا أخطاءهم عشان يصلحوها سريعا ، في ظل تواجد الإدارة دي كل اللاعيبه ممكن تمشي ومش هنقدر نحافظ عليهم.