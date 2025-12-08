قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آي صاغة: الذهب يرتفع بشكل طفبف وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
هل الذهب يصل لـ 10 آلاف جنيه في 2026 .. ومفاجأة للمواطنين | فيديو
التخطيط : التوسع في برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا والصين
توجيهات عاجلة من وزيرة التنمية المحلية بعد إقالة رئيس حي النزهة
انقطاع كامل للكهرباء في السودان بسبب عطل في سد مروي
رد هيئة المحكمة.. طلب من محامي المتهمين في قضية سارة خليفة بتصنيع المخدرات
الباقي شنط وأكياس .. رسالة مثيرة من سما المصري لـ محمد صلاح
كله فيلر وعمليات تجميل.. بشار الأسد يسخر من بوتين في تسريبات جديدة
كيف تستثمر مدخراتك من بين 4 صناديق استثمارية .. بنك مصر يجيب
علامات استفهام.. مصير غامص لـ 4 نجوم بـ الأهلي في ميركاتو الشتاء
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالاسم ورقم البطاقة
بعد الجيزة | الكيوت في شوارع القاهرة والقليوبية بديلا للتوكتوك .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

توزيع خواتم فضة على المسحيين والمسلمين في إحياء ذكرى استشهاد القديسة كاترينا

اجواء احتفال دير سانت كاترين
اجواء احتفال دير سانت كاترين
ايمن محمد

انطلقت فعاليات احتفالية إحياء استشهاد القديسة كاترينا، اليوم الإثنين، التي يجري تنظيمها كل عام داخل دير سانت كاترين، بحضور سفيرة قبرص، وسفير اليونان، وآلاف الزوار من مختلف الدول التي تنتمي لطائفة الروم الأرثوذكس.

احتفالات عيد استشهاد القديسة كاترينا


وترأس البابا سيميون، مطران دير سانت كاترين، القداس الإلهي الذي أقيم داخل الكنيسة الكبرى بحضور رهبان الدير، وعدد كبير من  قساوسة اليونانيين.

بدء الاحتفال


وبدأت الاحتفالية بقرع أجراس الكنيسة، ثم استخراج رفات القديسة كاترينا من مقبرتها الملحقة بالكنيسة الكبرى، ثم يحمل رهبان الدير الرفات والرايات والصليب ويدورا بها حول مبنى الكنيسة وسط تصاعد البخور، وتعالي أصوات أجراس الكنيسة، حتى العودة مرة أخرى إلى المقبرة لوضع الرفات بها مرة أخرى، ثم تقام الترانيم والصلوات داخل الكنيسة لفترة قصيرة حتى يجري إعلان نهاية القداس.
وعقب انتهاء القداس قام مطرن ورهبان الدير، باستقبال المهنئين من الزوار المشاركين في القداس "طائفة الروم الأرثوذكس"، ومشايخ القبائل البدوية بالمدينة.


كما قام مطران الدير بتوزيع خواتم فضة على الزوار من المسحيين والمسلمين مباركة لهم، 
جدير بالذكر، أن القديسة كاترينا كانت تعيش في الإسكندرية بالقرن الثالث الميلادي، واعتنقت المسيحية من خلال رؤية السيد المسيح في المنام، وعندما سمع الإمبراطور حاول إقناعها بالعودة للوثنية مرة بالزواج، ومرة أخرى بالمال لكنها رفضت، فقرر قطع رأسها.
وتتضمن رفات القديسة كاترينا الجمجمة و كف اليد فقط، وهم الذين عثر عليهم فوق قمة جبل كاترين في القرن الحادي عشر الميلاد، وجرى وضعهم داخل مقبرة ملحقة بالكنيسة كبرى داخل الدير. 
القديسة كاترينا كانت تعيش في الإسكندرية بالقرن الثالث الميلادي، واعتنقت المسيحية من خلال رؤية السيد المسيح في المنام، وعندما سمع الإمبراطور حاول إقناعها بالعودة للوثنية، بمرة الزواج، ومرة أخرى والمال، ولكنها رفضت، فقرر قطع رأسها.


وتقام احتفالات عيد استشهاد القديسة كاترينا، كل عام داخل دير سانت كاترين على مدار يومي 7 و8 ديسمبر بحضور مئات 

.

https://youtube.com/shorts/0vpzqSzm5eA

جنوب سيناء احتفالية دير سانت كاترين القديسة عيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

سيدة

16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

حسن شحاته

13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

أحمد شريف

مهاجم الزمالك يحيي ذكري خطيبته الراحلة: ذكراك ثابتة في قلبي

ترشيحاتنا

جثة - أرشيفية

بسبب خلافات بينهما.. جامع قمامة ينهي حياة صديقه في البساتين

سارة خليفة

وصول سارة خليفة والمتهمين بتصنيع المخدرات لمحكمة التجمع

المتهمين

كسور وجراح.. تفاصيل مشاجرة بالأسلـــ.حة البيضاء في الشرقية

بالصور

صحة الشرقية تنفذ قوافل الخير.. كشف وعلاج مجاني لـ 18 ألف مواطن

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء.. ستفاجأ بالنتيجة

تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة
تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة
تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة

لغذاء سريع.. طريقة طاجن المكرونة بالفراخ

طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

فيديو

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد