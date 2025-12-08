عمر فرج يقترب من نادٍ سويدي بعد فسخ عقده مع الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق، عن الوجهة المقبلة للاعب الفلسطيني عمر فرج، بعد فسخ تعاقده مع نادي الزمالك.

وأوضح شوبير أن الزمالك حاول التواصل مع اللاعب لتجنب أي أزمة أو تصعيد في شكواه، إلا أن عمر فرج، في حال عدم حصوله على مستحقاته المالية، يعتزم تقديم شكوى رسمية إلى الفيفا.

وأشار شوبير أيضًا إلى أن هناك قلق في النادي من كثرة استفسارات اللاعبين الأجانب، وعلى رأسهم البرازيلي خوان بيزيرا، الذي منحته إدارة الزمالك مؤخرًا 75 ألف دولار من مستحقاته.

وحول مستقبل عمر فرج، أشار شوبير إلى أن اللاعب يقترب من الانضمام إلى نادٍ سويدي، رغم أن اسم النادي لم يُعلن رسميًا بعد، في حين كان قد تردّد سابقًا أن هناك عروضًا سعودية له.