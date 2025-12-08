قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل إنشاء مصنع اللقاحات متعدد المراحل بالتعاون مع صندوق الاستثمار الأوروبي
نشاط للرياح وانخفاض الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس
تقارير إنجليزية | رغم التوتر مع سلوت .. ليفربول يؤكد: صلاح ليس للبيع
محمد صلاح يحدد موعد حسم مصيره مع ليفربول.. ماذا سيفعل الفرعون؟
رئيس الوزراء يتابع جهود توافر السلع الغذائية والمنتجات الزراعية في الأسواق
تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة تضرب الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ
التصويت في موسكو .. المصريون يشاركون بانتخابات الدوائر الملغاة
المرحلة الثانية من خطة ترامب .. وترتيبات دولية جديدة لإدارة غزة بانتظار الحسم | وخبير يوضح
جدول العطلات الرسمية 2026 .. كام إجازة في الشتاء؟
محمد صلاح خارج مباراة ليفربول أمام الإنتر في دوري أبطال أوروبا
شيخ الأزهر: العقل الإسلامي في أبهى تجلياته يحتفظ لأوزبكستان بأعلى درجات التقدير
مسؤول إسرائيلي يحذر: حماس تتعافى بعد الحرب والمعركة القادمة قد تكون أشد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تحرك عاجل من الزمالك لتحصين بيزيرا بعد أزمة فسخ عقود مصدق وبنتايج

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
منتصر الرفاعي

حرص مسؤولو نادي الزمالك على تأمين استمرار البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، لاعب الفريق الأول دون فسخ تعاقده من طرف واحد، وذلك بعد السيناريو ذاته الذي حدث مع المغربيين صلاح مصدق ومحمود بنتايج.

وفي هذا الإطار، قام مسؤولو النادي بسداد جزء من مستحقات بيزيرا المالية، لتجنب إرساله إنذارًا رسميًا بفسخ العقد وفق اللوائح، كما حدث مع صلاح مصدق الذي أنهى تعاقده ورحل إلى المغرب بسبب عدم حصوله على مستحقاته، وكذلك محمود بنتايج الذي أرسل إنذارًا مماثلًا.

وتشهد أزمة اللاعب المغربي محمود بنتايج تصاعدًا كبيرًا في الأيام الأخيرة، بعد التصريحات المتبادلة بين النادي ووكيل اللاعب، والتي كشفت عن خلاف قانوني ومالي قد يتطور إلى شكوى رسمية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وفي الوقت الذي يؤكد فيه الزمالك أن اللاعب لا يملك حق فسخ تعاقده في الوقت الراهن، يصرّ وكيله على أن العقد "أصبح ملغيًا رسميًا"، مما يضع القضية في منحنى أكثر تعقيدًا ويثير حالة من القلق بين جماهير النادي، خاصة أن اللاعب يعد أحد العناصر الأساسية في الفريق.

خوان بيزيرا الزمالك نادي الزمالك صلاح مصدق بنتايك

