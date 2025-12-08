تحرك عاجل من الزمالك لتحصين بيزيرا بعد أزمة فسخ عقود مصدق وبنتايج

حرص مسؤولو نادي الزمالك على تأمين استمرار البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، لاعب الفريق الأول دون فسخ تعاقده من طرف واحد، وذلك بعد السيناريو ذاته الذي حدث مع المغربيين صلاح مصدق ومحمود بنتايج.

وفي هذا الإطار، قام مسؤولو النادي بسداد جزء من مستحقات بيزيرا المالية، لتجنب إرساله إنذارًا رسميًا بفسخ العقد وفق اللوائح، كما حدث مع صلاح مصدق الذي أنهى تعاقده ورحل إلى المغرب بسبب عدم حصوله على مستحقاته، وكذلك محمود بنتايج الذي أرسل إنذارًا مماثلًا.

وتشهد أزمة اللاعب المغربي محمود بنتايج تصاعدًا كبيرًا في الأيام الأخيرة، بعد التصريحات المتبادلة بين النادي ووكيل اللاعب، والتي كشفت عن خلاف قانوني ومالي قد يتطور إلى شكوى رسمية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وفي الوقت الذي يؤكد فيه الزمالك أن اللاعب لا يملك حق فسخ تعاقده في الوقت الراهن، يصرّ وكيله على أن العقد "أصبح ملغيًا رسميًا"، مما يضع القضية في منحنى أكثر تعقيدًا ويثير حالة من القلق بين جماهير النادي، خاصة أن اللاعب يعد أحد العناصر الأساسية في الفريق.