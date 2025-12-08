زوجة محمد النني تقلع الحجاب بعد فترة قصيرة من ارتدائه

أثارت حنان، زوجة لاعب منتخب مصر محمد النني، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها مؤخرًا بدون حجاب، وذلك بعد فترة قصيرة من ارتدائه.

ونشرت حنان صورة لها من دون حجاب أثناء تواجدها في قطر لمتابعة فعاليات كأس العرب، ما أثار ردود فعل متباينة بين المتابعين، بين من انتقد هذا التغيير ومن دعم حرية اختيارها في المظهر الشخصي.