المنتخب جاهز | النني يرفع سقف الطموحات قبل كأس العرب

أكد محمد النني، لاعب وسط نادي الجزيرة الإماراتي، أن طموحات منتخب مصر كبيرة قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبًا.

ويخوض الفراعنة البطولة بالصف الثاني بقيادة المدير الفني حلمي طولان، في ظل استعداد المنتخب الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة في المغرب من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبلين.

استدعاء النني

واستدعى طولان النني لقيادة القائمة المشاركة في البطولة، اعتمادًا على خبراته الطويلة مع أندية أوروبية كبرى، أبرزها آرسنال الإنجليزي، وبازل السويسري، وبشكتاش التركي، بجانب المقاولون العرب.

تصريحات النني

وخلال تصريحات أدلى بها على هامش مران الفراعنة الثاني، اليوم الخميس، بمركز المنتخبات بمدينة 6 أكتوبر، شدد النني على أن جميع اللاعبين يملكون الحماس لتقديم أفضل ما لديهم خلال البطولة، مؤكدًا أن الهدف المشترك هو إسعاد الجماهير المصرية وتحقيق نتائج مميزة.

أشعر بالفخر

وقال لاعب الجزيرة: "أشعر بالفخر لوجودي ضمن هذه المجموعة من اللاعبين، وثقة الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان محل تقدير كبير بالنسبة لي. سنبذل قصارى جهدنا للوصول لأبعد نقطة".

وأضاف: "هدفنا واضح.. نريد التتويج بلقب كأس العرب. لم أتأخر يومًا عن تلبية نداء منتخب مصر، ولدي تجارب كبيرة في البطولات الكبرى، سواء الأولمبياد 2012 و2024، أو كأس العالم للشباب، وكأس الأمم الأفريقية وكأس العالم".

وأشار النني إلى أن ارتداء قميص المنتخب شرف لأي لاعب، مؤكدًا أن الفريق سيدخل البطولة بروح الفوز فقط، مع احترام جميع المنافسين، دون مبالغة في تقدير أي طرف.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن والإمارات والكويت، حيث يستهل مشواره بمواجهة الكويت يوم 2 ديسمبر، ثم يلتقي الإمارات يوم 6 من الشهر ذاته، ويختتم الدور الأول بمواجهة الأردن يوم 9.

وكان المنتخب قد حقق المركز الرابع في نسخة 2021 بقطر، وهي النسخة التي غاب عنها النني بسبب ارتباطه آنذاك مع آرسنال.