اليونسكو تعتزم التعاون الزراعي وإدارة الموارد المائية بالوادي الجديد

قامت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد والدكتورة نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو، والوفد المرافق، بتفقد مركز بحوث الصحراء بالخارجة، على هامش زيارتها للمحافظة؛ لبحث سبل التعاون في مجالات الزراعة الحديثة و إدارة الموارد المائية، بحضور الدكتور عبد الرحمن البنا مدير مركز التنمية المستدامة التابع لمركز بحوث الصحراء بالمحافظة.

حيث اطلّعوا على أحدث التجارب الزراعية الرائدة والممارسات العلمية ونتائج البحث العلمي في مجال تحسين إنتاجية المحاصيل التقليدية، واستحداث محاصيل جديدة ذات جدوى اقتصادية وإنتاجية، وجهود المركز في تدريب المزارعين ونقل التجارب الناجحة من خلال المدارس الحقلية.

كما تفقّدوا المزرعة الملحقة بالمركز والتي تضم تجارب لإنتاج شتلات نبات الكسافا وأصناف النخيل المختلفة، مؤكدين على ضرورة توسيع نشاط وخدمات المركز لتغطية كافة مراكز المحافظة ونشر الخبرات العلمية والأكاديمية في المجال الزراعي.

من ناحية أخرى، تفقدت مجدي وسانز ترافقهما المهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة ، الموقع المقترح لإنشاء متحف الطبيعة والتراث بمقر مديرية الزراعة السابق؛ لدراسة الإمكانات المتاحة واحتياجات رفع الكفاءة في ضوء خطة العمل ومكونات المتحف الذي سيضم أقسام لتوثيق التراث النباتي والحيواني والجيولوجي والثقافي.