قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد نداء الأزهر .. خبير نفسي يكشف كيف يدمّر التحرش نفسية الطفل .. ولماذا يتحول بعض الأفراد إلى معتدين
زيلينسكي: اجتماع أوكراني أمريكي هذا الأسبوع لبحث صيغة للسلام والأمن
أشرف صبحي يكشف لـ صدى البلد خطة تطوير منتخبات مصر من الناشئين إلى القمة
وزير الرياضة يكشف سبب تدهور قطاعات الناشئين فى مصر
بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة
اليونسكو تعتزم التعاون الزراعي وإدارة الموارد المائية بالوادي الجديد
الفيفا يكشف تصنيف المنتخبات في قرعة كأس العالم .. من يتجنب مواجهة مصر؟
بتروجيت يتأهل لدور الـ16 من كأس مصر بالفوز على وادي دجلة بهدف نظيف
رموا عليهم مية نار.. إصابة شاب وشقيقه في مشاجرة مع أهل زوجته بشبرا الخيمة
محافظ البحر الأحمر: السيول تحت السيطرة ولم تتسبب في قطع الطرق
الصعيد يقود التنمية.. برنامج مصري يحصد ثقة الأمم المتحدة والبنك الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اليونسكو تعتزم التعاون الزراعي وإدارة الموارد المائية بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

قامت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد والدكتورة نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو، والوفد المرافق، بتفقد مركز بحوث الصحراء بالخارجة، على هامش زيارتها للمحافظة؛ لبحث سبل التعاون في مجالات الزراعة الحديثة و إدارة الموارد المائية، بحضور الدكتور عبد الرحمن البنا مدير مركز التنمية المستدامة التابع لمركز بحوث الصحراء بالمحافظة.

حيث اطلّعوا على أحدث التجارب الزراعية الرائدة والممارسات العلمية ونتائج البحث العلمي في مجال تحسين إنتاجية المحاصيل التقليدية، واستحداث محاصيل جديدة ذات جدوى اقتصادية وإنتاجية، وجهود المركز في تدريب المزارعين ونقل التجارب الناجحة من خلال المدارس الحقلية.

كما تفقّدوا المزرعة الملحقة بالمركز والتي تضم تجارب لإنتاج شتلات نبات الكسافا وأصناف النخيل المختلفة، مؤكدين على ضرورة توسيع نشاط وخدمات المركز لتغطية كافة مراكز المحافظة ونشر الخبرات العلمية والأكاديمية في المجال الزراعي.

من ناحية أخرى، تفقدت مجدي وسانز ترافقهما المهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة ، الموقع المقترح لإنشاء متحف الطبيعة والتراث بمقر مديرية الزراعة السابق؛ لدراسة الإمكانات المتاحة واحتياجات رفع الكفاءة في ضوء خطة العمل ومكونات المتحف الذي سيضم أقسام لتوثيق التراث النباتي والحيواني والجيولوجي والثقافي.

الوادي الجديد اخبار الوادي بحوث الصحراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

سعر استمارة البطاقة الشخصية

من 50 لـ 800 جنيه.. سعر استمارة البطاقة الشخصية 2025

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد حقيقة إنتشار الفيروسات التنفسية بمصر

الأهلي والزمالك

في 24 ساعة.. حوادث سير تضرب الأهلي والزمالك | من الضحايا؟

ترشيحاتنا

شريف الشوباشي، الكاتب والمفكر

الشوباشي : قوة تأثير البلوجرز أصبحت كبيرة ومتسارعة بسبب الثورة المعرفية

شريف الشوباشي، الكاتب والمفكر الكبير

شريف الشوباشي: لا ينبغي إجبار المرأة على ارتداء الحجاب

الجبش الإثيوبي

خبير دولي يحذر: انفجار إثيوبيا قد يشعل القرن الإفريقي من جديد

بالصور

أيتن عامر تتحدث عن مسؤولية الأمومة وضغوط الشهرة في صاحبة السعادة

ايتن عامر مع اسعاد يونس
ايتن عامر مع اسعاد يونس
ايتن عامر مع اسعاد يونس

20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد

فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا

توابل سحرية تقلّل الغازات في الكرنب والقرنبيط

توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط

أفضل مشروبات تمدك بفيتامين د .. طرق سهلة لتعزيز صحتك

مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د

فيديو

ثوران بركان مفاجئ

بعد 12 ألف سنة .. بركان من العصر الحجري بإثيوبيا يعود للحياة

جنات مع الشاب الحسن عادل

في أول تعاون فني.. الحسن عادل وجنات يطرحان دويتو "الليلة حلوة" بإطلالة مرحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد